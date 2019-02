F1 | analisi seconda giornata test Barcellona 2019 | Ferrari sul velluto | McLaren bene sul

oasport

(Di martedì 19 febbraio 2019) Se due indizi fanno una prova, ipre-stagionali riservati alla Formula Uno diiniziano a sorridere in maniera notevole alla. Dopo l’esordio di ieri, con Sebastian Vettel capace di fermare il cronometro sul tempo di 1:18.161 (collezionando anche 169 tornate) oggi è toccato a Charles Leclerc lasciare il segno chiudendo con l’ottimo crono di 1:18.247 a pochissimi millesimi dal limite imposto ieri dal compagno di scuderia. Il lavoro del monegasco si è svolto senza intoppi, inanellando 157 tornate alternando giri veloci a long run che hanno messo in mostra ottima solidità. La SF90 sembra davvero una monoposto impeccabile, veloce, performante e costante nelle prestazioni. Dopo due sessioni si può dire che la vettura di Maranello sia quella che ha approcciato nel migliore dei modi alla nuova stagione.Discorso ben differente per la Mercedes. Anche oggi ...