NBA | Rondo sulla sirena | i Lakers vincono a Boston Danilo Gallinari torna in campo

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Febbraio) : sconfitte per gli italiani - Rondo gela Boston sulla sirena : Sei partite nella notte NBA. E’ un ritorno in campo amaro quello di Danilo Gallinari. Dopo aver essere rimasto fuori per venti giorni a causa di un problema alla schiena, l’ala italiana è rientrata nella sconfitta dei suoi Los Angeles Clippers in casa degli Indiana Pacers per 116-92. Ci sono 12 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 19 minuti di gioco per Gallinari in quello che è stato il primo match dei Clippers dopo la rivoluzione che il ...

Risultati NBA - Rondo regala il successo ai Lakers : buzzer beater vincente contro i Celtics : Risultati NBA, si torna a parlare di basket giocato dopo le caldissime ore dedicate al mercato: Lakers vittoriosi, bel successo per Portland Nel giorno della chiusura del mercato NBA, si sono giocate sei gare molto importante per la stagione in chiave playoff. La sorpresa forse maggiore è stata quella ‘provocata’ dal buzzer beater di Rajon Rondo, utile ai suoi Lakers per superare i Celtics 129-128. Una gara molto combattuta, ...

Mercato NBA : Anthony Davis - i Lakers offrono Lonzo Ball - Kyle Kuzma e Rajon Rondo : New Orleans continua a ripetere che non c'è fretta, che deciderà con calma come muoversi e cosa scegliere di accettare in cambio di Anthony Davis. I Lakers però nel frattempo la loro prima offerta l'...

NBA - Torna Rondo - ma non basta. Lakers flop anche coi Wolves : Lakers-Minnesota 105-120 Terza sconfitta consecutiva per i Lakers, 25-24, che cadono fra le mura amiche per mano dei TimberWolves, 24-24, al termine di una partita caratterizzata da tanti errori e ...

NBA – Lakers - Rajon Rondo suona la carica : “spero di rientrare presto! LeBron? Pazzesco - da infortunato…” : Rajon Rondo non vede l’ora di ritornare in campo ad aiutare i suoi Lakers: il playmaker giallo-viola racconta inoltre un aneddoto sul comportamento di LeBron James da infortunato Recentemente Lonzo Ball ha messo nero su bianco la mancanza di leadership nei Los Angeles Lakers in assenza di LeBron James e Rajon Rondo. Mentre tutta l’attenzione è rivolta sul recupero del numero 23 infatti, il giovane playmaker giallo-viola ha voluto ricordare ...

NBA – Lonzo Ball sulla situazione Lakers : “senza LeBron e Rondo mancano i leader! Io preferisco far parlare il campo” : Los Angeles Lakers senza leader dopo gli infortuni di LeBron James é Rajon Rondo: Lonzo Ball fa il punto della situazione In casa Los Angeles Lakers c’é un vuoto di personalità e carisma. L’assenza per infortunio di LeBron James é Rajon Rondo ha lasciato il giovane gruppo dei giallo-viola senza un vero leader. A pesare é soprattutto l’assenza di LeBron James: senza il numero 23 i Lakers hanno raccolto 3 vittorie in 10 ...