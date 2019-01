Clima | il presidente Bolsonaro “per ora” manterrà il Brasile nell’Accordo di Parigi

Clima - COP24 : presidente IPCC - “fare più e in modo più veloc” : Il presidente del gruppo di esperti intergovernativi dell’Onu sul Clima (IPCC), Hoesung Lee, è intervenuto ad un evento alla COP24 in corso a Katowice: ha lanciato un nuovo allarme, chiedendo al mondo di “fare più e in modo più veloce” per prevenire il riscaldamento globale. Il presidente delll’Intergovernmental Panel on Climate Change ha spiegato che, per arrivare alle conclusioni del rapporto pubblicato a ottobre, gli ...

Clima - COP24 : polemiche per le parole del presidente Duda - “non possiamo rinunciare al carbone” : Ieri a Katowice, in occasione della prima giornata della COP24, il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato in occasione di una conferenza stampa che il suo Paese “non può rinunciare al carbone“, una materia prima “strategica” che ne garantisce “la sovranità energetica“. La Polonia si affida ancora al carbone per l’80% del suo fabbisogno energetico, e prevede di scendere al 50% entro il 2030. Il ...

Slovenia : presidente Pahor a Cop24 - accordo sul Clima è atto di lealtà verso il pianeta : Il presidente, citato dall'agenzia slovena "Sta", ha dichiarato che l'accordo dovrebbe essere rispettato da tutti i paesi e che l'entrata in vigore dell'intesa porta a un mondo dominato dalla ...