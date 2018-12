NBA | Denver batte anche OKC e si tiene stretto il 1° posto a Ovest

NBA 2019 - i risultati della notte (15 Dicembre) : Golden State vince in rimonta - sconfitta per Toronto. Successi di Denver e Milwaukee : Nove partite nella notte NBA. Soffrono tantissimo, rischiano di perdere, ma alla fine i Golden State Warriors si impongono 130-125 contro i Sacramento Kings. Un successo arrivato in rimonta, con i campioni in carica che recuperano dieci punti di svantaggio negli ultimi tre minuti della partita. Un successo che porta la firma dei Big Three di Golden State: Steph Curry chiude con 35 punti, Kevin Durant ne mette 33 e Klay Thompson chiude con 27 ...

Mercato NBA - colpo dei Denver Nuggets : firma Nick Young : Denver Nuggets, Nick Young ha firmato da free agent dopo l’infortunio di Gary Harris out per 4 settimane Mercato NBA – Denver Nuggets, Nick Young va ad arricchire il reparto esterni della squadra “guidata” da Jokic. La guardia andrà a prendere il posto di Gary Harris, momentaneamente ai box per un infortunio. Quest’ultimo starà fuori per circa un mese, dunque i Nuggets hanno scelto Young per sopperire a ...

NBA - cade Denver - Golden State in vetta : ANSA, - ROMA, 9 DIC - Seconda sconfitta di fila per i Clippers di Danilo Gallinari. La notte Nba è stata amara per il campione azzurro, autore di una prestazione non al suo solito, appena 12 punti in ...

NBA - risultati della notte : i Lakers ripartono a Memphis - Denver perde il primo posto a Ovest : Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 88-111 La trasferta di Memphis poteva rivelarsi estremamente insidiosa per i Los Angeles Lakers, arrivati in piena notte dal Texas dopo la sconfitta per mano dei ...

NBA - risultati : la JuveNets piega Toronto - che scivoloni per Denver e Okc : Colpaccio a Brooklyn. I Nets mandano al tappeto i Raptors dopo un supplementare, trascinati dai 29 punti di D'Angelo Russell e dal canestro decisivo di Jarrett Allen. Niente da fare per i canadesi, ...

NBA - Raptors e Denver sempre in vetta : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Dieci incontri nel turno di questa notte in Nba. Vincono e si confermano in testa i Toronto Raptors, la squadra forse più in forma del momento, prevalendo nettamente su ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

Basket - NBA : Gallinari-Harris - Clippers rialzano la testa - ok Denver e Goldan State : WASHINGTON - I Los Angeles Clippers, 16-7, rialzano la testa dopo lo scivolone di Dallas e tornano in carreggiata nel difficile back to back di New Orleans. Il quintetto di Doc Rivers va a vincere 129-...

Basket NBA - tripla doppia di Jokic Denver dà spettacolo a Toronto : 'È un palazzo con una grande tradizione di pallacanestro - commenta a fine partita - Un palco con tante luci dove si è fatta la storia di questo sport' John Wall aggiunge 18 punti e 15 assist e ...

NBA : Nikola Jokic in tripla doppia - Denver batte in volata Toronto : Toronto Raptors-Denver Nuggets 103-106 Nikola Jokic è un giocatore da palcoscenici stimolanti, incisivo quando l'aria diventa più rarefatta. E contro la miglior squadra NBA in trasferta ha dato un ...

NBA risultati della notte : Memphis supera Brooklyn dopo 2OT - Denver vince a Portland : Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 125-131 2OT Se la carriera di Jaren Jackson Jr. andrà dove promette di andare, questa partita contro i Brooklyn Nets promette di essere il suo "coming out party". Il ...

NBA - i Los Angeles Lakers sconfitti a Denver. Toronto Raptors show : ROMA - Seconda sconfitta consecutiva dei Los Angeles Lakers che dopo il ko allo Staples Center contro gli Orlando Magic vengono battuti anche in Colorado dai Denver Nuggets , 117-85,. Partita in ...

NBA - LeBron e i Lakers travolti a Denver - un altro capolavoro Nuggets : Denver fa sul serio, tremendamente sul serio. I Lakers ancora no. E' il verdetto della sfida a senso unico del Pepsi Center, comandata dall'inizio alla fine dai Nuggets che infliggono a LeBron e ...