Bankitalia taglia le stime del Pil Visco | più riforme per crescere 

Bankitalia taglia le stime del Pil per il 2018 : scende allo 0 - 9% : "La crescita dell'economia italiana è stimata attorno all'1% annuo in tutto il triennio 2019-2021, gli effetti sull'attività economica delle misure espansive contenute nella manovra di bilancio sarebbero contrastati dai più elevati tassi di interesse fin qui registrati e attesi, che conterrebbero l'espansione della domanda interna", spiega Bankitalia.Continua a leggere

Bankitalia taglia le stime sul Pil ma precisa : "Se spread rientra ci sarà più crescita" : "La crescita dell'economia italiana si manterrebbe attorno all'1,0 per cento annuo in tutto il triennio 2019-2021: rispetto alle precedenti proiezioni (relative a luglio), la stima di crescita è più bassa per due decimi di punto nel 2018 mentre resta invariata nel biennio 2019-2020". E' quanto si legge in un report di Bankitalia relativo alle proiezioni macroeconomiche dell'economia italiana. Le nuove stime, si legge nel report, ...