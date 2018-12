Khashoggi | la Turchia vuole arrestare gli uomini vicini al principe 

Omicidio Khashoggi - Turchia emette ordini d'arresto per due alti funzionari sauditi : La procura di Istanbul ha emesso mandati di cattura per l'Omicidio di Jamal Khashoggi nei confronti di Saud al Qahtani, stretto consigliere ed ex responsabile della comunicazione sui social del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, e del generale Ahmed al Asiri, ex numero 2 dell'intelligence, entrambi rimossi da Riad dopo il delitto.La notizia è riportata dall'agenzia Reuters, che cita fonti della procura turca, secondo cui i ...

Dopo l'omicidio Khashoggi la trattativa tra Usa e Turchia è avviata. Il grande baratto è più che un'ipotesi : La trattativa è avviata. Il "grande baratto" è molto più che una ipotesi. È il terreno su cui il tycoon di Washington e il sultano di Ankara possono trovare un compromesso utile ad entrambi: l'estradizione dell' "imam golpista" in cambio di un atteggiamento accomodante da parte turca sul coinvolgimento dell'erede al trono Saud, il principe Mohammed bin Salman, nell'assassinio del giornalista e dissidente saudita Jamal ...

Caso Khashoggi - ministro saudita respinge richiesta Turchia di un'inchiesta internazionale - : "L'Arabia saudita ha i propri organi investigativi che sono sia professionali che indipendenti", ha detto Jubeir. Il ministro degli Esteri saudita Adel Jubeir ha respinto la richiesta della Turchia di ...

Khashoggi - Riad "Drogato - ucciso e fatto a pezzi"/ Ultime notizie - Turchia "Versione non soddisfacente' - IlSussidiario.net : Khashoggi, 'ucciso con droga e poi fatto a pezzi'. La versione di Riad sulla morte del giornalista ucciso nel consolato saudita: chieste 5 condanne a morte

Turchia-Usa : Casa Bianca - Erdogan e Trump hanno discusso del caso Khashoggi a Parigi : Sabato sera, leader e capi di governo di tutto il mondo, oltre a capi di organizzazioni internazionali, si sono riuniti per una cena nel Museo d'Orsay a Parigi prima della fine delle commemorazioni ...

La Turchia ha dato le registrazioni audio sull’omicidio di Jamal Khashoggi all’Arabia Saudita e ad altri paesi stranieri : Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha detto che tutte le registrazioni audio relative alla morte di Jamal Khashoggi, il giornalista Saudita e opinionista del Washington Post ucciso lo scorso 2 ottobre all’interno del consolato Saudita di Istanbul, sono state

Turchia : Khashoggi sciolto nell'acido : 1.24 A un mese dall'omicidio del reporter saudita Khashoggi nel consolato del suo paese a Istanbul "l'unica conclusione logica è che il suo corpo sia stato sciolto nell'acido". Lo ha detto Yasin Aktaki,consigliere del presidente turco Erdogan e amico personale del reporter. "sciolto per non lasciare alcuna traccia", ha sottolinato Aktapi. Sul caso interviene lo stesso Erdogan: l'ordine di uccidere il giornalista "è arrivato dai più alti ...

Jamal Khashoggi - l’ultimo editoriale del giornalista ucciso in Turchia letto dai colleghi di tutto il mondo : Un giorno dopo la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi a Istanbul, alla redazione del Washington Post è arrivato il suo ultimo articolo, diventato poi un editoriale, dal titolo “Ciò di cui il mondo arabo ha più bisogno è la libertà di espressione“. Per ricordare il collega ucciso, giornalisti di tutto il mondo hanno letto le sue parole in un video firmato da Amnesty International. Nell’articolo di Khashoggi la denuncia di ...

Khashoggi - Turchia chiede estradizione dei sospetti killer. Amnesty : “Milan e Juve boicottino supercoppa in Arabia Saudita” : Sale il pressing della Turchia sull‘Arabia Saudita per consegnare i responsabili dell’omicidio di Jamal Khashoggi. I magistrati di Istanbul hanno fatto inviare a Riad una richiesta di estradizione dei 18 sospetti arrestati nei giorni scorsi, tra cui secondo il presidente Recep Tayyip Erdogan si trovano i killer del giornalista dissidente ucciso nel consolato saudita a Istanbul. Il confronto è aperto tra le procure dei due Paesi, che ...

Partner Khashoggi - credeva Turchia sicura : ANSA, - ISTANBUL, 26 OTT - La fidanzata di Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, non accetterà l'invito di Donald Trump a recarsi alla Casa Bianca finché non sarà convinta del pieno impegno americano per ...

Omicidio Khashoggi - Erdogan : “Assassini e mandanti a processo in Turchia” : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a tre settimane dall’Omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, vicino ai Fratelli Musulmani e critico verso il principe ereditario Mohammed Bin Salman, va all’attacco di Riad e pone una condizione precisa: gli esecutori materiali dell’Omicidio e i mandanti dovranno essere processati in Turchia. ...