Pd | tempi lunghi per le primarie Minniti e Martina verso la candidatura

Infortunio Adjapong - Sassuolo nei guai : tempi di recupero che si preannunciano lunghi : Infortunio Adjapong – “Claud Adjapong, causa Infortunio riportato ieri nel corso della partita Italia-Inghilterra, è rientrato questa mattina dal ritiro della Nazionale Under 21 sottoponendosi ad accertamenti diagnostici specifici che hanno evidenziato la frattura composta della diafisi distale del perone della gamba sinistra. Nei prossimi giorni saranno fatti ulteriori accertamenti e valutazioni”, questo il comunicato ...

Il mistero delle ossa alla Nunziatura : tempi più lunghi per il dna : Si allungano i tempi per fare luce sul mistero delle ossa trovate nella sede della Nunziatura Apostolica di Via Po, a Roma. Secondo quanto si apprende da fonti medico legali, le operazioni di recupero ...

Infortunio Biglia - il comunicato del Milan “svela” i lunghi tempi di recupero : Infortunio Biglia, i tempi di recupero dal problema fisico occorso all’argentino sono davvero lunghi: tutti i dettagli Infortunio Biglia, il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato un comunicato in merito al calciatore argentino, costretto ad un lungo stop. “L’Infortunio, subito da Lucas Biglia lo scorso mercoledì durante l’allenamento, ha comportato una lesione della giunzione miotendinea del gemello ...

La Brexit divide le famiglie miste. È allarme tra gli italiani : "tempi lunghissimi per i passaporto" : Dal prossimo 30 marzo il Regno Unito sarà fuori dall'Unione Europea e la Brexit minaccia di dividere anche le famiglie italiane che hanno scelto di vivere nel suolo di Sua Maestà. Si tratta di 700 ...

Infortunio Caldara - lesione più grave del previsto : si prospettano tempi di recupero più lunghi : Infortunio Caldara – Nel dopo gara contro la Sampdoria, Gennaro Gattuso aveva annunciato lo stop del difensore ex Atalanta, specificando anche che Caldara sarebbe rimasto lontano dai campi per circa due mesi. Un paio di giorni dopo pare che la previsione del tecnico rossonero debba essere smentita, in quanto la situazione del giovane appare più complicata: infatti, dopo avere svolto gli esami del caso, si è evidenziata una lesione ...

Provincia a secco - sport al palo : tempi lunghi per il palazzetto di via Merine : LECCE- Tranne le erbacce che continuano a crescere, tutto sembra immobile . Fermo. Sospeso. E quel che è peggio è che non c'è nessuna riapertura all'orizzonte per il palazzetto dello sport San Giuseppe da Copertino di via Merine, a Lecce. La Provincia, proprietaria dell'immobile, non ha i soldi per renderlo di nuovo agibile. Ad oggi, ha solo risorse, recuperate da alcune economie ...

Infortunio Sofia Goggia – Il malleolo fa crack : ecco diagnosi e lunghi tempi di recupero : Dopo la caduta sulla pista di Hintertux, Sofia Goggia si è dovuta sottoporre ad alcuni esami medici che hanno evidenziato una frattura del malleolo peroneale destro Brutte notizie per Sofia Goggia. La caduta nel corso della manche di gigante sulla pista austriaca di Hintertux non aveva fatto presagire nulla di buona. La campionessa azzurra aveva riportato un forte dolore alla gamba destra che l’aveva costretta ad interrompere la seduta. ...

Stupro Cristiano Ronaldo - tempi lunghissimi : battaglia legale di almeno due anni : Stupro Cristiano Ronaldo – Dopo la pausa per lasciare spazio alla Nations League, si torna in campo par il campionato di Serie A, in particolar modo la Juventus dovrà vedersela con il Genoa. Ma a tenere banco in questi ultimi giorni sono state anche le accuse di Stupro nei confronti del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, una battaglia legale che potrebbe protrarsi per oltre due anni. Lo riferisce al Correio da Manhã una fonte ...

Trasporto aereo - Riggio - ENAC - : "tempi lunghi su investimenti - occorre velocizzare" : Per finanziare la "tumultuosa" crescita del settore aereo occorrono investimenti in infrastrutture , in gran parte legati alle decisioni del Governo in merito ad eventuali risorse pubbliche ed agli ...

Senato - blitz sulla legittima difesa : tempi più lunghi per la legge : Si allungano i tempi in Commissione Giustizia del Senato per il disegno di legge sulla legittima difesa. Con un vero e proprio blitz l'ex presidente di Palazzo Madama e leader di Leu Pietro Grasso ...

Previsti tempi lunghi per ddl su affido : ANSA, - ROMA, 25 SET - Si profilano tempi lunghi per l'esame del disegno di legge che, in caso di divorzio, elimina l'assegno di mantenimento e prevede misure per l'affido condiviso dei figli. La ...

Ponte Morandi - Toti : "Scelta commissario non allunghi i tempi sulla ricostruzione" : "Il decreto Genova prevede che la demolizione e la ricostruzione del Ponte Morandi siano totalmente nelle competenze del commissario di governo. Come presidente della Regione dico solo che al momento ...

tempi lunghi per le chiusure domenicali. Ma la Lega vuole toccare i privilegi dell'e-commerce : "Andrò avanti con le chiusure domenicali. La nostra proposta è assolutamente sensata e ci allinea con l'Europa", ha assicurato stamattina Luigi Di Maio a un suo follower su Instagram, ma la realtà è quella di un percorso parlamentare lungo e complesso partito già con un rinvio. Oggi infatti la commissione attività produttive di Montecitorio avrebbe dovuto riunirsi per iniziare la discussione su quello ...

Allarme di Confindustria : per il ponte tempi lunghi : "Il ponte non lo farà Autostrade. Il governo è compatto". Compatto nel mettere la pietra tombale sul capitolo ricostruzione del Morandi di Genova, per bocca del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Già oggi in consiglio dei ministri potrebbe arrivare il via libera al decreto per Genova che tra gli altri punti mira a escludere la concessionaria dalla realizzazione della nuova opera, tramite un affidamento diretto dei lavori a ...