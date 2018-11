Shock sulla nave da crociera | passeggera strangolata e gettata in mare dal compagno

Maltempo Shock in Liguria : +12°C in pieno giorno sulla costa - litorali imbiancati dalla grandine [FOTO LIVE] : 1/7 ...

Previsione Shock del Met Office : solo “questione di tempo” per una devastante tempesta solare in grado di annientare energia elettrica e comunicazioni sulla Terra : L’Unità Space Weather Monitoring del Met Office, il servizio meteorologico inglese, ha fatto una Previsione shock, sostenendo che le tempeste solari, ossia flussi ad alta velocità di particelle radioattive lanciate dal sole, rappresentano una minaccia per le infrastrutture e le industrie nazionali e per la popolazione generale. Catherine Burnett, capo dell’Unità che ha realizzato la Previsione, ha spiegato: “La minaccia del meteo spaziale alle ...