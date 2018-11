Arrivano dall' India a Roma alcuni promotori della Jai Jagath

Da Roma no ai fondi per il raddoppio della Andora-Finale : Toti "Dall'Europa Arrivano segnali diversi" - Video - : Mancano le risorse economiche per il r addoppio ferroviario tra Finale Ligure ed Andora . Queste sono le indicazioni che arrivano da Roma e, nelle ultime ore, già il Pd imperiese ha fatto la sua ...

Attenzione - Arrivano i primi contagi invernali causati dall’ufficite : Caldo, freddo, caldo freddo… l’ inverno quest’anno stenta ad arrivare e anche se possiamo godere ancora delle belle giornate è facile allo stesso tempo ammalarsi, abbassando le difese e finendo vittime degli sbalzi di temperatura. Ufficialmente è iniziata in questo modo la stagione dei malanni: si stima che quest’anno l’influenza colpirà circa 5 milioni di italiani, con una prima ondata di contagi avvenuta già a fine ...

Pmi - dalla finanza «alternativa» Arrivano risorse per 1 - 2 miliardi : «Serve una robusta politica di educazione finanziaria verso imprenditori e possibili investitori: per incrementare l'offerta di risorse, ma anche per superare un gap culturale che in Italia ha ...

In Italia 5 - 3 milioni di stranieri da 200 Paesi ma metà Arrivano dall'Europa : Gli Italiani si sentono assediati dai migranti, ma i dati statistici rivelano che nel 2017 il flusso migratorio è rimasto stabile. Con circa 5 milioni di residenti stranieri, l'Italia viene dopo la ...

Alitalia - Siri : "Manifestazioni di interesse Arrivano dall'Europa" : Lo ha detto a Sky TG24 Economia il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri che ha spiegato il ruolo dello Stato nel nuovo piano sulla ex compagnia di bandiera. "...

La mappa dello sfruttamento minorile. I dati sconvolgenti che Arrivano dall'Unicef : La maggioranza dei nuovi schiavi secondo una recente ricerca dell'Unicef , 71%, , oltre 40 milioni in tutto il mondo, sarebbero donne, ragazze e bambine. A livello europeo, gli unici dati disponibili ...

Zucchero - in Italia chiudono i produttori ma 4 pacchi su 5 Arrivano dall’estero “Colpa del surplus di Francia e Germania” : Sedici zuccherifici chiusi su 19 negli ultimi anni, un consumo di oltre 1,7 milioni di tonnellate a fronte di una produzione di 300mila tonnellate e oltre 4 pacchi su 5 che arrivano dall’estero. Sono questi i numeri della crisi dello Zucchero che da anni sta piegando l’intero settore. Una situazione che ha spinto l’Italia a chiedere, nel corso dell’ultimo Consiglio europeo dei Ministri dell’Agricoltura e della Pesca, l’attivazione di misure ...

Coldiretti : in Italia oltre 4 pacchi di zucchero su 5 Arrivano dall’estero : oltre 4 pacchi di zucchero su 5 arrivano dall’estero mentre la produzione Made in Italy rischia di essere azzerata dalla concorrenza sottocosto di multinazionali francesi e tedesche che hanno colonizzato le industrie del Belpaese. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti sulla situazione del mercato dello zucchero dopo la contrarietà espressa dalla Commissione alle misure di emergenza per salvare lo zucchero made in Italy chieste dal ...

Torino - Arrivano buone notizie dall’infermeria : i dettagli : Iago Falque torna a disposizione del Torino e di Walter Mazzarri dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uno stop “Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, con una seduta tecnico-tattica di preparazione alla trasferta di domenica a Verona contro il Chievo. Iago Falque ha svolto l’intero programma odierno con la squadra. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura, al mattino, cui seguiranno il pranzo e ...

Cresce la spesa contadina ma ancora tanti i prodotti che Arrivano dall'estero : ...conquistato in pochi anni la leadership mondiale nei mercati contadini davanti agli Usa e Francia con la più vasta rete di vendita diretta degli agricoltori organizzata con proprio marchio del mondo ...