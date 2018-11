Se anche i Country Music Awards non sono più gli stessi

vanityfair

(Di giovedì 15 novembre 2018) Tyler Cain e Meghan LinseyJon PardiIan Fitchuk e Megan ThompsonTK McKamyMitchell TenpennyKelly Lynn e singer Chris Janson Morgan WallenRaeLynnJimmie AllenNicolle GalyonKellie PicklerDustin LynchStephanie QuayleLilliana VazquezJames OttoMaren MorrisC’erano una volta i, e ora non cipiù. Insomma, intendiamoci: gli ambiti riconoscimenti assegnati ai protagonisti dellaesistono ancora, e anzi sicelebrati a Nashville – patria del genereale (forse) più statunitense che ci sia – in grande spolvero giusto poche ore fa per la 52esima volta. Ma il red carpet della kermesse non è più lo stesso. Purtroppo, aggiungiamo noi, segreti estimatori del kitsch quando sconfina nel trash. LEGGIIl red carpet dell'edizione 2016 dei CMA Perché sul tappeto rosso dei familiarmente detti CMA, fino a pochissime edizioni fa, si potevano ...