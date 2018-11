Salvini | «?In Campania si rischia disastro ambientale No ai termovalorizzatori? Il

Salvini a Napoli - scontri con la polizia : un ferito - Botta e risposta con Boeri : nessun taglio a chi anticipa la pensione : Tensione a Napoli durante la visita di Matteo Salvini , arrivato in città per il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica , tenutosi in prefettura. A pochi metri alcuni giovani del centro sociale ...

Salvini : Napoli - rischio disastro habitat : 13.50 "Temo si rischi il disastro ambientale, si rischia emergenza a livello mondiale, sia sanitaria e sociale. Non c'è programmazione e c'è incapacità". Così il ministro dell'Interno Salvini, al termine del comitato per l'Ordine pubblico a Napoli.Fra i temi toccati anche la droga."Sullo spaccio,ripeto, porterò al ministro Bonafede una proposta di legge per quintuplicare le pene oggi previste".E inoltre "106 vigili in più" Contestazioni dai ...

Rifiuti - Salvini : in Campania si rischia il disastro ambientale : Napoli, 15 nov., askanews, - In Campania "temo che si rischi il disastro ambientale, a livello mondiale, sia a livello sanitario che sociale perché chi avrebbe dovuto porre rimedio in questi anni non ...

Tensioni a Napoli contro Salvini - ferito un manifestante. Il ministro : "106 vigili in più e sgomberi entro l'anno" : Il gruppo di manifestanti del centro sociale Insurgencia in piazza a Napoli contro la visita del ministro Salvini ha tentato di forzare il blocco della Polizia all'interno della Galleria Umberto, a pochi metri dalla Prefettura dove è in corso il comitato per l'ordine pubblico con il vice premier. Gli agenti li hanno respinti con una carica di alleggerimento. Momenti di tensione e uno dei giovani è stato colpito con un manganello ...

Napoli - centri sociali contestano Salvini : scontri con la polizia - un giovane ferito : scontri con la polizia e un 15enne ferito alla testa nelle proteste per la visita di Matteo Salvini a Napoli. Il centro sociale Insurgencia ha contestato il ministro dell’Interno, in città per partecipare al comitato per l’ordine e la sicurezza, con un corteo arrivato fin dentro la Galleria Umberto, a poche decine di metri dalla Prefettura, dove era in corso la riunione del vicepremier con le autorità locali. Il loro avvicinamento al ...

Dl Sicurezza - Salvini : a Strasburgo sono ignoranti : Roma, 15 nov., askanews, - 'Ignoranza del provvedimento e pregiudizio anti-italiano: il commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa straparla di Decreto Sicurezza. Farebbe meglio a guardare ...

"Al governo Salvini conta di più'. Il sondaggio che preoccupa Di Maio : governo a guida Cinque Stelle o leghista? Difficile dirlo con esattezza, ma per gli italiani - secondo l'ultimo sondaggio Emg per Agorà - è Matteo Salvini l'esponente dell'esecutivo a contare di più. ...

Salvini a Napoli - scontri in strada tra centri sociali e forze dell’ordine Diretta : I disordini scoppiati per la riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica nella Prefettura partenopea, presieduta dal ministro dell’Interno