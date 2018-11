Weinstein denunciato per stupro dall' attrice De la Huerta Dopo il rifiuto fu licenziata

L’attrice Paz de la Huerta ha denunciato Harvey Weinstein per stupro : L’attrice statunitense Paz de la Huerta ha denunciato l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein di averla stuprata due volte nel dicembre 2010 a New York; viste le sue richieste di lasciarla in pace, Weinstein avrebbe poi cercato di danneggiare la sua