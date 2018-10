Torna il Maurizio Costanzo Show | gli ospiti del 24 ottobre

superguidatv

(Di martedì 23 ottobre 2018) Mercoledì 24alle 23.20 su Canale 5, dagli Studi Voxson in Roma,riapre il “”. Anticipazioni, gliIl talk per eccellenza riparte su Canale 5 in seconda serata. In occasione di questo primo appuntamento di puntate il padrone di casaospiterà: Il giornalista e Direttore del sito più cliccato d’Italia Roberto D’Agostino La conduttrice reduce del grande successo di “Temptation Island Vip” Simona Ventura La bellissima conduttrice del talent campione di ascolti “Tu si que Vales” Belen Rodriguez Fabrizio Corona, appena assolto per i casi che hanno determinato l’arresto, rompe il silenzio e per farlo sceglie il “” Il paroliere musicale e cantante di successo Cristiano Malgioglio Il critico d’arte Vittorio Sgarbi La conduttrice Tv Alba Parietti Il conduttore e autore radiofonico ...