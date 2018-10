Asia Nuccetelli sempre più irriconoscibile su Instagram

Asia Nuccetelli rifatta : la figlia di Antonella Mosetti è irriconoscibile : Chi ha seguito la prima edizione del “Grande Fratello Vip” forse non ricorda nemmeno il cognome della giovane Asia, poiché lei e la madre venivano normalmente accomunate e apostrofate come “le Mosetti”. Tuttavia probabilmente molti ricordano il viso giovane, ingenuo e quasi angelico di Asia Nuccetelli e i suoi capelli lunghi, lisci e di un color castano scuro. Questo accadeva nella casa del Grande Fratello solo due anni fa. Oggi di quella ...

Asia Nuccetelli - nozze saltate? Sparite le foto sui social con il fidanzato Gianfranco : Questo matrimonio non s'ha da fare. Forse. Ospite della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, Antonella Mosetti ha parlato della situazione riguardante la figlia Asia Nuccetelli, che secondo i bene informati rischia di non sposare il promesso sposo Gianfranco, famoso surfer romano. A farlo sospettare il fatto che la ragazza abbia cancellato dai social le loro foto insieme.Ecco cosa ha detto la Mosetti:prosegui la letturaAsia Nuccetelli, ...

Antonella Mosetti parla della figlia Asia Nuccetelli : l’appello disperato a Barbara d’Urso : Asia Nuccetelli: matrimonio saltato? parla mamma Antonella. La ragazza sta vivendo un periodo difficile. Secondo la mamma, Antonella Mosetti, l’ex gieffina si trova in un momento di vera e propria crisi. Non solo sentimentale. Sì, perché secondo gli ultimi rumors la figlia dell’ex ragazza di Non è la Rai avrebbe visto saltare le nozze già organizzate con lo storico fidanzato, Gianfranco Battistini. Le foto di coppia sono sparite da ...

Domenica Live - Antonella Mosetti lascia allibita Barbara D'Urso : 'Cos'è mia figlia'. Asia Nuccetelli segreta : Nuovo colpo di scena su Asia Nuccetelli . La mamma, Antonella Mosetti , ha confessato in diretta a Domenica Live , di fronte ad una allibita Barbara D'Urso : 'È contessa , suo padre è nobile, lei ha ...

Chi è Gianfranco Battistini - fidanzato di Asia Nuccetelli : Gianfranco Battistini è il fidanzato di Asia Nuccetelli e l’uomo che presto diventerà suo marito. Classe 1987, è un surfer molto conosciuto nell’ambiente ed è amico di Salvatore Gabriel Valerio, l’attuale fidanzato di Antonella Mosetti, madre di Asia. Capelli ricci e biondi, sguardo da duro e tatuaggi, Gianfranco ha conquistato il cuore dell’ex gieffina. I due si sono conosciuti durante una serata in un locale romano, ma ...

Chi è Asia Nuccetelli - la figlia di Antonella Mosetti : Asia Nuccetelli è la figlia di Antonella Mosetti, ex stella di Non è la Rai e reginetta di Instagram. Classe 1996, è nata dalla relazione della showgirl con l’imprenditore Alessandro Nuccetelli. Fra Asia e Antonella ci sono appena 19 anni di differenza, proprio per questo le due hanno sempre avuto un rapporto più simile all’amicizia piuttosto che a quello che esiste fra madre e figlia. Spesso la stessa Mosetti ha confessato di vivere ...

Antonella Mosetti : ‘Mia figlia Asia Nuccetelli distrutta psicologicamente’ : “Per i suoi ritocchini estetici, che non ha mai nascosto, mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione”. A pronunciare queste parole è Antonella Mosetti a proposito di Asia Nuccetelli, concorrente – con la madre – della prima edizione del Grande Fratello Vip. Ospite di Domenica Live l’ex ragazza di Non è la Rai si è inserita nel dibattito a proposito delle polemiche che ...

Asia Nuccetelli : ecco quando si sposa la figlia di Antonella Mosetti : FIl 19 giugno 2019 Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, convolerà a nozze con il surfista e imprenditore Gianfranco Battistini. L'uomo ha uno stabilimento balneare a Lavinio e a detta della madre della ragazza "la testa sulle spalle".ecco come a Diva & Donna ha commentato la notizia Antonella Mosetti: “quando Asia me l’ha detto ho passato un giorno intero a piangere. È una ragazza forte, so che affronterà tutto nel migliore dei ...