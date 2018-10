Napoli | rimosso il relitto della Motonave “Sassari Primo” dalla rada del porto di Baia

meteoweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) IlSassari primo, incagliata nelladeldida oltre 33 anni, è stato finalmente. Ildiè stato interessato fino al 2005presenza di altri quattro relitti di navi abbandonate, oltre a quello del, che costituivano un serio pericolo, sia per la sicurezzanavigazione portuale, sia per l’ambiente marino. Peraltro, l’intero specchio acqueo deldi, nonché la prospicientesono caratterizzatipresenza di un sito archeologico sommerso, costituito dai resti di una città romana risalente al I sec. Per la tutela del sito archeologico fu istituito il “Parco Archeologico sommerso di” (con Decreto Interministeriale del 7.8.2002) e successivamente, in considerazionenecessità di tutelare il sito sia sotto il profilosicurezza che sotto quelloconservazione dei reperti ...