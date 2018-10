Moto2 | Motegi | Quartararo vince davanti a Bagnaia

Moto2 - Motegi : Bagnaia ancora in pole position : ... di buon auspicio per la gara in programma domani alle 5:20 italiane , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, . Bagnaia in pole ... e sono 6 Le Mans, Assen, Spielberg, Silverstone, Misano, adesso anche ...

Moto2 – La mossa inaspettata : Ezpeleta a caccia di una soluzione per riportare Fenati in pista a Motegi : Carmelo Ezpeleta cerca una soluzione per riportare Fenati in pista in Giappone: il Ceo Dorna spinge per un posto per il 22enne italiano Due Gp di squalifica, questa la sanzione inflitta a Romano Fenati dopo il terribile gesto commesso in pista a Misano, durante il Gp di San Marino, ai danni di Stefano Manzi. Il 22enne di Ascoli Piceno ha messo in pericolo le vite di entrambi i piloti, tirando la leva del freno del suo collega. Un gesto che ...