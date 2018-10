“Perché No?” | Mamma dopo il cancro si può | 8 su 10 ce la fanno

Keira Knightley - vieta alla figlia alcuni classici Disney/ “Perché non può vedere Cenerentola e La Sirenetta” : Keira Knightley, vieta alla figlia alcuni classici Disney: “Perché non può vedere Cenerentola e La Sirenetta”. Le ultime notizie: l'attrice al cinema con Lo schiaccianoci e i quattro regni(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:19:00 GMT)

Invasione enorme di coccinelle. L’allarme : “Perché sono pericolose - finestre chiuse” : Una vera e propria Invasione di coccinelle infette provenienti da Asia e Nord America sta colpendo in queste settimane la Gran Bretagna. Una migrazione di massa, sulla spinta dei miti venti autunnali, alla ricerca di un posto dove svernare che sta mettendo a rischio la salute delle specie locali. Le coccinelle sono portatrici di una malattia potenzialmente letale per gli altri insetti. Enormi sciami sono stati avvistati nell’area di ...

LE IENE - LA MATTANZA DEI CANI A YULIN/ Video - animalisti contro Giulia Innocenzi : “Perché gag e risate?” : Ieri sera Giulia Innocenzi ha debuttato a Le IENE con il servizio dedicato alla MATTANZA dei CANI a YULIN. Un tema estremamente delicato affrontato in maniera troppo superficiale.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:52:00 GMT)

Reddito cittadinanza - Travaglio vs Brera : “Perché non si dovrebbe dare un reddito minimo a chi non ha un euro?” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Guido Maria Brera, finanziere e co-fondatore del gruppo Kairos. Il tema del dibattito è il reddito di cittadinanza, sul quale Brera espone tutte le sue perplessità: “Mi fanno orrore le dichiarazioni del viceministro Laura Castelli, che ha detto che questo reddito viene dato nel bancomat. Quindi, poi, quando fai acquisti, non hai soldi in tasca ma ...

“Perché non mi aiuti?”. 20enne incinta costretta a portare da sola la spesa a casa. Il video choc : Amy Natasha Botten, 20enne di Londra, è stata accompagnata a casa da un'autista della catena di supermercati Asda, dove aveva fatto la spesa. L'uomo, però, dopo averla portata a casa, se n'è andato lasciando le buste al piano terra. La ragazza, incinta al quarto mese, è stata costretta a lasciare il figlio piccolo da solo per poi scendere giù e recuperare il tutto.Continua a leggere

‘La vita in diretta’ non va in onda. Pubblico di stucco : “Perché?”. Ma si scopre tutto : I telespettatori di Rai1 hanno pensato al peggio quando non hanno visto “La vita in diretta” al suo consueto orario su Rai1. Al posto della trasmissione del pomeriggio condotta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi c’è stato “Tutti a scuola”, speciale trasmissione che ha celebrato l’inizio dell’anno scolastico con Claudia Gerini e Flavio Insinna, in diretta dall’Istituto Tecnico Commerciale per ...

“Perché tutti vogliono salvare queste profughe?”. La gara di solidarietà dopo lo “sbarco” delle norvegesi. La satira di Jacopo Fo : “A pochi chilometri dalla costa di Cesenatico è stato tratto in salvo un gommone di povere profughe norvegesi, vediamo il servizio”. Un Jacopo Fo in versione reporter introduce così un video di satira sociale, realizzato in collaborazione con People for Planet, in cui, al posto dei profughi provenienti dall’Africa, c’è un gruppo di extracomunitarie norvegesi. “Come possiamo parlare alle persone che sono convinte ...

Il Torino alza la voce : “perchè con noi non si usa il Var?” : Il Torino ieri ha pareggiato contro l’Udinese ma alcuni episodi hanno fatto molto discutere, l’utilizzo del Var non è stato eccelso Il Torino nella giornata di ieri è stato penalizzato da una decisione arbitrale alquanto discutibile. Un fuorigioco fischiato a Berenguer ha fato sì che il gol del calciatore granata venisse annullato, nell’epoca del Var tutto ciò non deve accadere. Il Torino è furioso dopo quanto accaduto e ...

Kit Harington de Il Trono di Spade contro la Marvel e l’omofobia : “Perché non prendete anche attori gay?” : Kit Harington de Il Trono di Spade ha criticato i film Marvel e Hollywood in generale per la mancanza di interpreti gay, sollevando una questione che si ripete da anni nello star system. Durante il Toronto Film Festival, dove ha presentato il film di cui è protagonista, The Death and Life of John F. Donovan, l'attore ha risposto ad alcune domande a un evento organizzato da Variety. “C'è un grande problema con la mascolinità e l'omosessualità ...

Chef Rubio contro Salvini : “Perché capretto musulmano no - ma l’agnello cristiano sì?” : Sul capretto musulmano e sulla relativa polemica interviene anche Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, che punge il leader leghista che nella giornata di ieri aveva criticato la Cerimonia del sacrificio, festeggiata dai musulamani. L’attacco social Matteo Salvini aveva scritto e attaccato la celebrazione dai suoi profili social: “Oggi in tutta Italia i fedeli musulmani hanno celebrato la festa che prevede il sacrificio di un animale, ...

Chef Rubio contro Salvini : “Perché il capretto musulmano no - ma l’agnello cristiano sì?” : “Disonorevole Matteo Salvini mi spieghi perché il capretto ‘musulmano’ no ma l’agnello ‘cristiano’ si? Sta facendo dell’incoerenza il suo ‘life motive’ (nel caso non capisse neanche ‘Er Bestia’ significa motivo conduttore) e il suo esistere. Non finisce mai di stupirmi geniaccio”. È questa la risposta di Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, al ministro dell’Interno Matteo Salvini ...