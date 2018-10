' Il mondo arabo ha bisogno di libertà di stampa' | l' ultimo articolo di Jamal Khashoggi

tpi

: L'ultimo articolo di #Khashoggi , pubblicato post-mortem: 'quello di cui ha più bisogno il mondo arabo è la libertà… - Radio3tweet : L'ultimo articolo di #Khashoggi , pubblicato post-mortem: 'quello di cui ha più bisogno il mondo arabo è la libertà… - repubblica : Khashoggi, l'ultimo editoriale: 'Il mondo arabo ha bisogno della libertà di espressione' [news aggiornata alle 14:5… - MassimGiannini : L’ultimo editoriale di #Kashoggi: “Abbiamo bisogno di più libertà di espressione”. Per questo l’hanno ucciso: una l… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Nel suo editoriale,parla di una 'cortina di ferro' nel, 'imposta non da agenti esterni ma da forze interne in lotta per il potere'. 'A causa dell'assenza didi, ...