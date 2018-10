Icona è il nuovo album di Baby K dopo il boom di Da Zero a Cento | cover e data d’uscita

optimaitalia

(Di giovedì 18 ottobre 2018) IldiK è. Il disco segue il successo di Da, con il quale è stata in radio per tutto il corso dell'estate, oltre che fare da colonna sonora allo spot di Vodafone. Lad'uscita è fissata per il 16 novembre. Queste le parole con le quali l'artista ha voluto presentare il suolavoro, che rilascerà nelle prossime settimane e per il quale si attendono maggiori notizie.Quanto tempo ho aspettato per questo momento… forse troppo, ma poterlo finalmente dire è una sensazione indescrivibile. Il 16 novembre esce il mio terzo. Sta iniziando ungigantesco capitolo, forse il più bello. Tenetevi prontirappresenta la terza prova di studio della rapper di Voglio ballare con te,il lancio nel 2013 a opera di Tiziano Ferro che si fece produttore di Una seria. Il suo percorso è poi continuato con Kiss Kiss Bang Bang nel ...