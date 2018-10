Flat tax | ecco cosa prevede la manovra

Manovra : Mulè - Flat tax sarà flop tax : ANSA, - ROMA, 17 OTT - "È la Manovra degli inganni: la flatTax sarà la flop tax perché riguarderà poche persone e la pressione fiscale rimarrà invariata, le imprese non avranno nessun beneficio e anzi ...

Legge di bilancio 2019 : le novità su Flat tax - Ires e investimenti : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 (Dpb). Nella riunione di lunedì scorso ha anche approvato un decreto-Legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e un secondo decreto-Legge che introduce disposizioni per la deburocratizzazione, per la tutela della salute, le politiche attive del lavoro ...

Pensioni - reddito di cittadinanza e Flat tax : tutte le domande (per ora) senza risposta : Numerosi i nodi che il governo giallo-verde ha deciso di non scogliere subito, rinviandoli al passaggio alle Camere della...

La pressione fiscale non cala e la Flat tax quasi non si vede : ...al quale il vicepremier Luigi di Maio ha costruito la sua offensiva di autunno e la 'rivincita' sul collega leghista Matteo Salvini che per tutta l'estate ha incassato consensi grazie alla politica ...

Flat tax delle partite Iva - il tetto a 65 mila euro : la pressione fiscale non cala : Nel documento di bilancio consegnato dal governo alla Commissione europea, c'è più di una sorpresa. La prima, e probabilmente la più rilevante, è che nonostante l'introduzione della Flat tax per le ...

Manovra - le tasse non calano : e per le partite Iva Flat tax fino a 65mila euro : Nel documento di bilancio consegnato dal governo alla Commissione europea, c'è più di una sorpresa. La prima, e probabilmente la più rilevante, è che nonostante l'introduzione della flat tax per le ...

Flat tax al 15% - ma solo fino a 65.000 euro Manovra - nuovo scontro Juncker-Salvini Tagli ai vitalizi - c’è il sì anche del Senato : Non compare la seconda soglia dei 100 mila euro. Restano possibili modifiche durante l’iter parlamentare per ampliare la platea

Pensioni - «pace fiscale» e Flat tax Tutte le novità della manovra 2019 : Ecco Tutte le misure contenute nella bozza di disegno di legge che contiene la legge di bilancio, all'esame del Parlamento da qui alla fine dell'anno, con Tutte le entrate e le spese dello Stato. All'...

Manovra - Salvini : "Flat tax per i piccoli - giusto il taglio delle pensioni d'oro " : Per Matteo Salvini la Manovra approvata ieri dal consiglio dei Ministri è una "vittoria degli italiani". "La flat tax c'è per i piccoli dimenticati dalla sinistra, giusto il taglio delle pensioni d'...

Condono fiscale - pensioni - reddito di cittadinanza - Flat tax : ecco la manovra 2019 : pensioni, reddito di cittadinanza, flat tax. Ma anche sterilizzazione degli aumenti dell’Iva e pace fiscale. ecco le principali misure della manovra da 37 miliardi del governo M5S-Lega...

Def - Brunetta : “Da M5s e Lega nessuna Flat tax ma kamasutra fiscale per finanziare follie del governo” : “Pace fiscale? La definizione è di Berlusconi, ma quella di Lega e M5s non sia più che cosa sia, se non non un vecchio tradizionale condono per fare un po’ di gettito e per finanziare, una tantum, le follie derivanti da questo flirt, fidanzamento, matrimonio tra Lega e Cinque Stelle”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. Il parlamentare spiega: “La pace ...

Bolzano. La Flat tax riguarda meno dell’1% degli altoatesini : Una flat tax limitata, con più criticità che benefici, che riguarda in Alto Adige poco più di 4.200 partite Iva,

SPILLO/ L'esplosione di partite Iva pronta con Decreto dignità e Flat tax : Il Decreto dignità ha aumentato la precarietà e l'introduzione della flat tax potrebbe dare ulteriormente una spinta negativa alle tutele dei lavoratori. DANIEL ZANDA(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 06:07:00 GMT)SINDACATI E POLITICA/ La domanda sul Governo per Cgil, Cisl e Uil, di G. PalmeriniFORMAZIONE E LAVORO/ Il balzo in avanti per far crescere l'occupazione, di M. Ferlini