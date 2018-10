Rosacea | come eliminarla? Ecco tutto quello che c’è da sapere | sintomi | cause e terapie

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Laha un forte impatto sulla qualità di vita di chi ne è affetto: secondo un’indagine internazionale, promossa da Galderma e condotta su oltre 700 pazienti cone 500 medici, indipendentemente dal modo in cui si manifesta, la malattia infiammatoria cronica della pelle influenza fortemente la vita di una persona su 3 e, in oltre la metà dei casi, ha ripercussioni sulla produttività lavorativa. Una persona su 5 modifica in modo sostanziale le proprie abitudini quotidiane e quasi il 90% rinuncia a quelle attività che possono peggiorare io causarne la ricomparsa. Tra queste, la prima è l’esposizione solare, nel 50% dei casi, seguita dall’assunzione di alcol e cibi speziati, rispettivamente nel 33% e 26% dei casi. L’analisi ha valutato il reale impatto di questa malattia, le cui manifestazioni, secondo quanto dichiarato dagli interessati, ...