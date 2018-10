Myrta Merlino contro il netturbino romano | sfogo in tv della giornalista

NON È L'ARENA - MASSIMO GILETTI/ Ospiti e diretta - Myrta Merlino vs Dino Giarrusso : "Sei un sessista" : MASSIMO GILETTI torna con Non è l’Arena su La7. Moltissima attesa per l’intervista a Jimmy Bennett, il ragazzo che ha accusato Asia Argento di violenza sessuale.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:12:00 GMT)

Myrta Merlino (La7) apparecchia il pranzo per Delrio : “Calenda non l’ha invitata - noi sì”. “Ma non mi sono offeso” : Siparietto a L’Aria che Tira, su La7, dove la giornalista e conduttrice Myrta Merlino ha preparato un pranzo per il suo ospite, Graziano Delrio, escluso dall’invito di Carlo Calenda alla cena (poi annullata) con Renzi, Minniti e Gentiloni. “Ci sono rimasta male che non l’abbiano invitata” ha esordito Merlino. “Ma non mi sono offeso” è stata la replica dell’esponente del Partito democratico. Video ...

Myrta Merlino sfila la cravatta a Luigi Di Maio : "Passerò alla storia come la donna che lo ha spogliato" : Siparietto tra il vicepremier Luigi Di Maio e la conduttrice Myrta Merlino durante la prima puntata dell'"Aria che tira" su La7. Merlino infatti ha sfilato la cravatta a un imbarazzato Di Maio dicendo: "Passerò alla storia come la donna che ha spogliato Di Maio".

Di Maio : “Salvini? Non è un giullare. Giornali sputano veleno - non li leggo”. Gag sulla sua cravatta con Myrta Merlino : “Io non devo prendere le difese del ministro Salvini, ma queste considerazioni su di lui sono anche particolarmente offensive, perché sta dicendo che si è messo al ministero degli Interni per fare il giullare. Non è assolutamente così”. È la risposta che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ospite de L’Aria che Tira (La7), dà alla conduttrice Myrta Merlino, la quale sottolinea il ruolo propagandistico del ministro ...

L'Aria che tira - Myrta Merlino a Blogo : "Colleghi giornalisti - alleiamoci e diciamo no ai politici che non vogliono confronti" : Torna L'Aria che tira, il talk show mattutino di La7 in onda dalle 11 alle 13.30 dal lunedì al venerdì. Alla conduzione confermatissima Myrta Merlino. Il nostro grande obiettivo in questa stagione è aiutare il pubblico a distinguere tra vero e falso, tra reale e fake news. L'altro grande tema è: i politici sono sempre più abituati a parlare da soli via social, noi però non abbiamo perso il vizio di fare le domande. Li metteremo davanti a ...

Myrta Merlino : età - altezza - peso - figli e marito. Tutto sulla giornalista : Un curriculum di Tutto rispetto, una carriera di successo è un compagno famoso. Myrta Merlino nasce in una famiglia di intellettuali e fin da giovane mostra un grande interesse per la lettura è il giornalismo. La bionda e giornalista de La7 si laurea in Scienze politiche con lode e inizia a lavorare nel mondo della comunicazione. Nel suo curriculum spiccano un ruolo nel Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea in ambito ...