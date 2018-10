Pd | Minniti dopo l’appello di 13 sindaci | “Candidarmi? Sto riflettendo” Il renziano

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “Sto veramente riflettendo. Vediamo nei prossimi giorni”. Marconon ufficializza la sua candidatura come segretario del Pd, ma lascia presagire che arriveràl’appello dei 13, molti dei quali renziani, che gli hanno chiesto di giocare la partita per la successione di Maurizio Martina. L’ex ministro dell’Interno sarebbe – salvo colpi di scena – il candidato di Matteo Renzi e il primo competitor di Nicola Zingaretti, che sabato riceverà l’endorsement (bisognerà capire quanto accorato) di Paolo Gentiloni durante l’evento Piazza Grande. Finora l’ex segretario è rimasto in silenzio, ma appare chiaro che la presenza disarebbe quella di riferimento dei renziani. Non solo per il via libera di Ettore Rosato e la presenza di moltivicini all’ex premier toscano tra i 13 che hanno chiesto ...