Milano Nuovo bando per gli spazi Feltrinelli in Galleria Vittorio Emanuele II

Milano : Comune - nuovo bando per spazi Feltrinelli in Galleria : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - La Giunta di Milano ha approvato le linee di indirizzo del nuovo bando di gara per la concessione degli spazi di via Ugo Foscolo 3, nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II. I locali sono attualmente in uso a 'La Feltrinelli' e sono stati oggetto di una prima ga

Arriva il nuovo «ViviMilano» Tutto il meglio della settimana E sette inviti molto speciali Le novità|Cose da non perdere : Solo per voi inviti esclusivi per tutto il mese di ottobre. Da prenotare seguendo le istruzioni sul giornale

Gruppo Cap inaugura nuovo hub all'Idroscalo di Milano : all'Idroscalo di Milano è stata inaugurata Salazzurra, un nuovo Centro di Ricerche e innovazione del Gruppo Cap , gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Madrina ...

Milano. Inaugurato il nuovo Parco della Torre al quartiere Bicocca : Una grande area giochi, un’area cani, un campo da basket, uno skate park e oltre 170 alberi. Ha tutte le

Milano - ENGIE presenta il suo nuovo quartier generale sostenibile : Milano, 28 set., askanews, - ENGIE Italia, operatore dell'energia e dei servizi, durante la giornata di #ENGIEGREENFRIDAY e alla presenza del sindaco Giuseppe Sala ha inaugurato ufficialmente il ...

Maneskin show a sorpresa a Milano per il nuovo singolo : show dei Måneskin a Milano. La band rivelazione della scorsa edizione disi è esibita in Darsena per presentare il loro nuovo singolo 'Torna a casa'. Centinaia i fan accorsi per l'occasione con ...

Air Cairo punta sul classico : nuovo volo Milano-Luxor : Milano, 26 set., askanews, - Air Cairo amplia l'offerta dall'Italia e apre un nuovo volo diretto da Milano-Malpensa a Luxor a partire da fine ottobre 2018. Non solo Sharm El Sheikh, Marsa Alam e ...

Milano : siglato protocollo per nuovo commissariato a Sesto San Giovanni : Milano, 26 set. (AdnKronos) - Il prefetto di Milano Luciana Lamorgese ha sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Prefettura di Milano, la Questura di Milano, la Regione Lombardia e il Comune di Sesto San Giovanni, che definisce gli impegni, anche di carattere finanziario, per la realizzazione del

GoVolt : a Milano il nuovo servizio di scooter sharing elettrico da ottobre : Per chi non vuole avere veicoli di proprietà negli ultimi anni le alternative soprattutto in alcune delle principali città italiane sono cresciute in maniera consistente. In particolare, parliamo delle numerose piattaforme di mobilità condivisa accessibili direttamente da smartphone che in pochi secondi permettono di noleggiare auto, moto e persino biciclette per muoversi in città beneficiando di prezzi accessibili. Alla già nutrita lista di ...

Marrone e beige - trecce e chignon e il nuovo bronzer. A Milano tornano i '90 : ... 'Il vento del cambiamento sociale che aveva fatto emergere fluid gender, empowerment e inclusività sulle passerelle di New York e Londra sembrava essersi esaurito prima che gli spettacoli ...