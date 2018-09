Francesco Totti | compleanno da “gladiatore” a Roma 12 librerie aperte di notte per il

Francesco Totti : "Vidi Ilary in tv. Pensai : 'Quella voglio sposarla'. È stata la sorella a far da tramite e combinare tutto" : Quando è andato a Rebibbia a trovare i detenuti un carcerato, che aveva scontato la pena, ha chiesto alla direzione della prigione di rimanere qualche giorno in più "Quanno me ricapita" disse il galeotto. Francesco Totti ha un'aurea di santità che si porta dietro tra fori e scale di Roma. La sua città, il suo grande amore. Di questo e altro ha parlato in una lunga intervista al Venerdì di Repubblica . Senza ...

Che tempo che fa lo show di Francesco Totti : Un vero e proprio show quello di Francesco Totti a “Che tempo Che Fa”. Ospite di Fabio Fazio, l’ex capitano Francesco Totti che è un vero mattatore a suon di battute in stile romano. L’occasione è il lancio del suo primo libro autobiografico scritto da Paolo Condò «Un Capitano». Momenti esilaranti alternati a racconti d’infanzia, aneddoti sconosciuti anche ai più esperti tifosi della Roma. Con la sua solita ...

Francesco Totti "rimprovera" il figlio dopo il gesto di fair play : "Io avrei segnato - poi…" : 'Io gli ho detto 'non sei mio figlio'. Io avrei segnato e poi sarei andato dal portiere…' . Francesco Totti scherza così, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai Uno, sul gesto di fair ...

Ascolti tv - Fabio Fazio va in gol con Francesco Totti : Torna Fabio Fazio, ospita Francesco Totti e vince la serata tv domenicale con una media di 3 milioni e 700 mila spettatori pari al 16,5% di share. Bene la pallavolo su Raidue con l'ItalVolley all'11,5%...

Francesco Totti : «Il discorso dell’addio? L’ho scritto con Ilary» : Il cucchiaioLoftSempre RomaRomano e romanistaRegazzinoBatmanDel PieroDalla prefazione di E mo' te spiego RomaMaradonaAncora RomaConsigli al giovane TottiMessiDietaTradizioneRealBenzinaioIncreduloBarzellette su Totti - bibliotecaBarzellette su Totti - libriBarzellette su Totti - scuolaLa famigliaDomaniNon di solo pallone vive l’uomo, ma ci sono uomini nati con il pallone in culla. Racconta Francesco Totti che a 8 mesi camminava, ma sempre con di ...

Francesco Totti a Che tempo che fa : “Mentre preparavo il mio discorso di saluto ai tifosi non smettevo di piangere” : Il grande Francesco Totti ospite questa sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 1, ha commento le bellissime immagini del giorno del suo saluto ai tifosi all’Olimpico: “Sapevo sarebbe stato un giorno diverso dai 25 anni da calciatore che ho avuto, ero consapevole che fosse la fine di una carriera che ho voluto terminare a Roma con un’unica maglia”. La leggenda mondiale del calcio ha poi continuato: “Con Ilary abbiamo iniziato a ...

“Che tempo che fa” – Prima puntata del 23 settembre 2018 – Francesco Totti tra gli ospiti. : Che tempo che fa torna su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Prima puntata del 23 settembre 2018 – Francesco Totti tra gli ospiti. sembra essere il ...

Francesco Totti show a Che Tempo Che Fa da Fazio : «Io imperatore di Roma? Così me metti l'ansia...» : «Io un imperatore? Così me metti l'ansia». Un vero e proprio show quello di Francesco Totti a Che Tempo Che Fa in onda stasera su Rai Uno. Ospite di Fabio Fazio, l'ex...