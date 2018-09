La Cassazione conferma rimozione dalla magistratura di Patrizia Pasquin : CATANZARO - E' stata confermata dalla Cassazione la rimozione dalla magistratura di Patrizia Pasquin, ex presidente del Tribunale civile di Vibo Valentia condannata in via definitiva per corruzione in ...

Cassazione - confermata condanna a Cosentino : 4 anni per corruzione : Così l'avvocato Agostino De Caro, legale insieme a Stefano Montone dell'ex sottosegretario all'Economia, commenta la decisione della Suprema Corte di confermare i quattro anni di carcere disposti in ...

Cassazione - confermata la condanna a Bossi per vilipendio a Napolitano : confermata dalla Cassazione la condanna ad un anno e 15 giorni di reclusione per l'ex leader della Lega Umberto Bossi accusato di vilipendio al presidente della repubblica per aver definito «terrone» ...

Vilipendio - Cassazione : confermata condanna a Umberto Bossi : confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e 15 giorni di reclusione per l'ex leader della Lega, Umberto Bossi , accusato di Vilipendio al presidente della Repubblica per aver definito "terrone"...

Diede del "terrone" a Giorgio Napolitano - Cassazione conferma condanna a Umberto Bossi : "Vilipendio" : confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e 15 giorni di reclusione per l'ex leader della Lega accusato di vilipendio al presidente della Repubblica. Bossi dovrà anche pagare 2.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Vilipendio a Giorgio Napolitano - la Cassazione conferma la condanna a Umberto Bossi : La Cassazione ha confermato la condanna a un anno e 15 giorni ai danni dell'ex leader della Lega, Umberto Bossi, accusato di Vilipendio all'ex capo dello Stato, Giorgio Napolitano. La vicenda risale al 2011, quando Bossi chiamò Napolitano "terrone", facendo, nello stesso momento, il gesto delle corna.Continua a leggere

Stadio della Roma - la Cassazione : per Parnasi resta confermata l'associazione per delinquere : Stadio della Roma , confermata dalla Cassazione l'accusa di associazione per delinquere nei confronti del costruttore Romano Luca Parnasi nell'ambito dell'inchiesta sull'impianto a Tor di Valle e ...

La Cassazione conferma : "Non c'è nesso tra vaccini e autismo" : Lo hanno già detto varie volte i medici, ora lo ribadisce la Cassazione: non c'è alcun nesso tra l'autismo e i vaccini. Nel caso specifico la Corte ha respinto la richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da vaccini. "Non è configurabile un nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione, spiega la Corte. Il genitore del ragazzo sosteneva che la patologia del figlio fosse ...