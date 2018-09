Pippo Baudo L' attentato della mafia del 1991 scampato per caso | lo volevano morto Che

Chiara Francini/ “Raoul Bova? Ho abbandonato Pippo Baudo per lui...” (Vieni da me) : Chiara Francini, l’attrice toscana che torna a interpretare Perla nella fiction Rai "Non dirlo al mio capo 2", oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me".(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:03:00 GMT)

KATIA RICCIARELLI A VIENI CON ME/ A Caterina Balivo : "vietato parlare del mio ex Pippo Baudo : KATIA RICCIARELLI oggi sarà uno degli ospiti di VIENI con me, il nuovo programma di Caterina Balivo. Il soprano potrà condividere con il pubblico il suo rimpianto più grande: l'aborto(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:07:00 GMT)

Mike Bongiorno / Protagonista su Rai 1 con Pippo Baudo - Enzo Tortora e Corrado (Techetechetè) : Mike Bongiorno questa sera sarà Protagonista della puntata di Techetechetè dal titolo "I quattro moschettieri". Con lui anche Pippo Baudo, Enzo Tortora e Corrado(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:34:00 GMT)

Pippo Baudo / Il re Mida della televisione e un altro step nella sua carriera (Hit The Road Man) : Pippo Baudo: il re Mida della televisione è pronto per un altro step nella sua scintillante carriera. L'ennesimo ritorno di fronte al grande pubblico italiano. (Hit The Road Man)(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 23:43:00 GMT)

Pippo Baudo - nel 2019 festeggerà i 60 anni di carriera. Ma né la Rai né Mediaset hanno pensato a uno show celebrativo : “L’ho inventato io”. Pippo Baudo, citando la sua frase più celebre, ne ha scoperti davvero tanti di talenti. Ma ha anche fatto, indiscutibilmente, la storia della televisione: sono rimasti giusto lui e Maurizio Costanzo in vita tra coloro che hanno gettato le basi su cui la tivù di oggi si erge. Tredici Festival di Sanremo, svariate Domenica In, e poi Fantastico, Settevoci, Canzonissima: l’imperatore della ...

La figlia “segreta” di Pippo Baudo? Lontana dal gossip e dal clamore : ecco Tiziana : Pochi sanno che è la figlia di uno degli uomini più famosi d’Italia, Pippo Baudo, il presentatore più longevo e amato dal pubblico con cinquantuno anni di onorato servizio. Tiziana Baudo è nata dalla relazione del conduttore con Angela Lippi. “Loro sono le mie colonne portanti. – aveva detto Tiziana pochi giorni dopo le nozze con lo speaker e voce ufficiale dell’Inter Mirko Mengozzi – Hanno uno splendido rapporto di ...

Diffamò "Dama bianca" : Pippo Baudo risarcisce Federica Gagliardi/ Video ultime notizie : danno per 30mila euro : Diffamò "Dama bianca": Pippo Baudo risarcisce Federica Gagliardi per 30mila euro dopo aver raggiunto un accordo extragiudiziale. Il conduttore la offese in tre occasioni.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 21:11:00 GMT)

