Lazio | Inzaghi | Vogliamo esordire in Europa nel modo migliore

Lazio - Inzaghi : 'Girone tosto - serve buon esordio. Rigiocherei la gara di Salisburgo' : ROMA - 'Il ritorno dei quarti di finale con il Salisburgo lo vorrei rigiocare' anche se fino a quella partita 'era stato fatto un grande percorso in Europa League . Le gare sono tutte insidiose, ...

Lazio - Inzaghi : "Partire subito bene in un girone tosto. Rigiocherei a Salisburgo" : FORMELLO - L'obiettivo è ripetere la cavalcata della scorsa stagione, ma con un finale diverso. "L'anno scorso abbiamo fatto un grande percorso in Europa - sottolinea Simone Inzaghi - Peccato solo per ...

Lazio-Apollon Limassol - la conferenza di Inzaghi : 'Vorrei rigiocare la partita di Salisburgo. Radu out - gioca Caceres' : LIVE 16:48 19 set DOMANDA A LEIVA, tu e Badelj potete giocare insieme? Va chiesto a Inzaghi . Lui ha giocato alla Fiorentina, lavora bene, ha disputato i Mondiali. Se dovessimo giocare insieme ...

Lazio-Apollon - Europa League 2019 : le probabili formazioni. Inzaghi cambia molti giocatori - spazio al talento di Correa : Domani alle ore 18:55 inizia l’avventura della Lazio nell’Europa League 2018/19 contro i ciprioti dell’Apollon Limassol. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria di misura e sofferta ad Empoli, deve obbligatoriamente conquistare i 3 punti, approfittando dello scontro diretto tra le altre due potenze del girone H (Marsiglia e Francoforte) per portarsi subito al comando. Così come lo scorso anno, il tecnico laziale, ...

Lazio-Apollon - Inzaghi pensa al turnover : Il tecnico biancoceleste starebbe pensando di cambiare diversi interpreti per far rifiatare i calciatori più stanchi in Europa League

Lazio - l'infermeria preoccupa Inzaghi : allarme difesa - la situazione : Il difensore potrebbe saltare due settimane e potrebbe non farcela per il derby del 29 settembre, come riporta il Corriere dello Sport. INFERMERIA Lazio - In casa Lazio non è l'unico ad affollare l'...

Lazio - Inzaghi : “dovevamo chiuderla prima” : È un Simone Inzaghi soddisfatto per la seconda partita vinta 1-0, ma consapevole di aver rischiato qualcosa contro un buon Empoli. “Fa sempre piacere vincere, abbiano dato continuità e fatto risultato pieno contro una ottima squadra – ha detto il tecnico biancoceleste -. Bene l’Empoli nel primo tempo, poi noi abbiamo iniziato col piglio giusto la ripresa. Abbiamo peccato nel non chiudere la gara e poi abbiamo rischiato di ...

Lazio - Inzaghi : 'Bene il risultato - ma dovevamo chiuderla prima' : Per questo dico che nell'economia della gara ci stava bene il pareggio. Non siamo stati fortunati in alcune situazioni. Spero che la squadra non ne risenta a livello emotivo. Siamo bravi a giocare ...

Lazio. Simone Inzaghi contro l’Empoli ha trovato conferme : La Lazio di Simone Inzaghi era alla ricerca di conferme. L’obiettivo principale l’ha centrato contro l’Empoli vincendo 0-1. Decisivo Parolo sull’assist

Empoli-Lazio 0-1 : Parolo regala i tre punti a Inzaghi : La Lazio supera l'Empoli di Andreazzoli grazie a un gol di Parolo e sale a quota sei punti. LEGGI LA CRONACA

Empoli-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi si affida a Immobile per la rinascita : L'Empoli di Mister Andreazzoli - 4 punti nelle prime 3 di campionato ma tanto bel gioco messo in mostra - riceve al Castellani la Lazio di Simone Inzaghi, che nello scorso turno ha conquistato i...