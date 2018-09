Memphis | guardia giurata abusa del cadavere di una donna in obitorio

Guardia giurata abusa di un cadavere di una donna all'obitorio di Memphis : Ha abusato del cadavere di Amie Parham, 37 anni, prima di essere scoperto dai dipendenti dell'obitorio. La Guardia giurata Cameron Wright, 23 anni, è indagata per l'abuso del cadavere della donna, morta improvvisamente per cause ancora da accertare nell'ospedale "S. Francis" di Memphis. A ricostruire la raccapricciante storia è Il Tempo.Un lutto inattesa che ha sconvolto la sua famiglia, ignora che il peggio, come nelle migliori ...