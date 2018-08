Devil May Cry 5 | un nuovo video gameplay su PS4 mostra le solide prestazioni del gioco

Devil May Cry 5 disponibile all'acquisto a un prezzo imperdibile : Uno dei giochi più attesi per il prossimo anno è, senza dubbio, Devil May Cry 5 di Capcom e quella che vi riportiamo, probabilmente sarà una notizia gradita.Infatti, su Amazon, è comparsa un'offerta veramente interessante per il nuovo episodio della famosa serie.Nello specifico, è possibile acquistare Devil May Cry 5 in versione PS4 e Xbox One al prezzo di Euro 53,99.Read more…

Devil May Cry 5 : "Abbiamo imparato molto da Ninja Theory e DmC" : Devil May Cry sta tornando con un nuovo capitolo e il capo dello sviluppo, Hideaki Itsuno, per l'occasione concede un'intervista.Come riporta WCCFtech Itsuno ha condiviso la sua stima nei confronti di Ninja Theory, lo studio inglese che è stato recentemente acquistato proprio da Microsoft e che ha realizzato il precedente titolo di Devil May Cry."Abbiamo imparato molto da Ninja Theory e DmC.Questa è stata una collaborazione tra Capcom e Ninja ...

Capcom porta i pezzi da novanta al Tokyo Game Show 2018 : Devil May Cry 5 e Resident Evil 2 nella line-up : Nonostante la Gamescom 2018 ancora nel vivo Capcom non si ferma un attimo e guarda già al futuro e in particolare al Tokyo Game Show 2018, prossimo evento di una certa rilevanza del panorama videoludico.Come riportato da Gematsu, la compagnia ha svelato la line-up che proporrà all'evento in terra nipponica rivelando ancora una volta un focus su una manciata di titoli di assoluto spessore tra cui spiccano indubbiamente Resident Evil 2 e DEvil May ...

Un video gameplay di Devil May Cry 5 mostra l'impressionante versione Xbox One X : Devil May Cry 5 ha finalmente ricevuto una data di uscita ed è attualmente giocabile alla Gamescom 2018 di Colonia. Dualshockers ha pubblicato un interessante filmato che mostra l'atteso gioco in versione Xbox One X.Stando a quanto emerso dalla prova, il titolo in questa versione sembra davvero impressionante, con un alto livello di dettaglio e una grande fluidità, il che testimonia l'ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori.Qui di seguito potete ...

Gamescom 2018 : nuove immagini di Devil May Cry 5 mostrano Nero e Dante in azione : Dopo l'annuncio della data di uscita di Devil May Cry 5, Capcom ha rilasciato un sacco di nuovi screenshot per il gioco e tutti sembrano davvero fantastici.Come il nuovo trailer del gioco, la maggior parte delle nuove immagini si concentra su situazioni di combattimento e mostra Nero che utilizza una varietà di mosse diverse a sua disposizione. Alcune di queste immagini includono la pistola, la spada e la sua mano robotica. A proposito, c'è ...

Devil May Cry V arriva l’8 marzo 2019 : Devil May Cry 5, appena annunciato durante l’Inside show Xbox di Microsoft alla Gamescom, uscirà l’8 marzo 2019. L’ultimo titolo dell’iconica serie arriverà all’inizio del prossimo anno per i dispositivi della famiglia Xbox One tra cui Xbox One X, per PlayStation 4 e PC Windows. Devil May Cry 5 arriva a marzo 2019 La minaccia del potere demoniaco è tornata ancora una volta ...

Gamescom 2018 : annunciata la data di uscita di Devil May Cry 5 e pubblicato uno spettacolare video gameplay con la presenza di Dante : In questi minuti si sta svolgendo l'Inside Xbox dedicato alla Gamescom 2018 e, in occasione dell'evento di Colonia, è arrivata una notizia molto attesa dai fan di Devil May Cry.Devil May Cry 5 ha finalmente una data di lancio, il gioco sarà disponibile il prossimo 8 marzo 2019 per PS4, Xbox One e PC.Per l'occasione è stato anche mostrato uno spettacolare video gameplay in cui compare il celebre Dante:Read more…

Gamescom 2018 : Devil May Cry 5 protagonista di alcuni video di gameplay in 4K : La Gamescom 2018 è foriera di notizie e novità sui videogiochi più attesi del momento, e se il reveal di Devil May Cry 5 all'E3 2018 vi aveva lasciato con l'amaro in bocca per l'assenza di gameplay, la kermesse di Colonia promette di soddisfare la vostra curiosità su questo nuovo capitolo della serie.Arrivano direttamente dallo showfloor della fiera alcuni video di gameplay in 4K di Devil May Cry 5, che possono dare un assaggio dell'azione ...

Devil May Cry 5 è pronto per la Gamescom 2018 : la demo che sarà mostrata all'evento è completa : Devil May Cry 5, il quinto episodio principale della serie di giochi d'azione di Capcom, sarà giocabile alla Gamescom e il director Hideaki Itsuno ha confermato su Twitter che lo sviluppo della demo per l'evento di Colonia è stata completata. Come riporta Gamingbolt, questa sarà la prima build giocabile di Devil May Cry 5 e quindi una grandissima occasione per vedere il gioco in azione.Itsuno ha anche condiviso la schermata iniziale della demo ...

Devil May Cry 5 : Capcom conferma la presenza di enormi boss : Mentre nella giornata di ieri abbiamo appreso che Devil May Cry 5 è stato realizzato per accontentare i tantissimi fan della serie, ecco spuntare delle interessanti novità dal podcast Capcom Confidential.Stando alle ultime novità emerse, sembra proprio che in Devil May Cry 5 i giocatori dovranno vedersela con boss di dimensioni piuttosto grandi rispetto a quelli visti in passato, nello specifico, si parla di "misure sbalorditive".Tra i dettagli ...

Devil May Cry 5 c'è perché lo volevano i fan : Devil May Cry 5 deve la sua esistenza al forte amore che i fan nutrono verso la celebre IP, spiega Capcom.Come riporta Dualshockers infatti Devil May Cry 5 sta vedendo la luce proprio perché sono stati i fan a volerlo fortemente, queste le dichiarazioni da parte del COO europeo Stuart Turner e il marketing director di Capcom Antoine Molant in occasione di un'intervista a GamesIndustry."Devil May Cry è stato un ottimo gioco, ma alcune persone si ...

Chi è il terzo personaggio giocabile di Devil May Cry 5? Capcom svela qualche nuovo dettaglio : Ci sono ancora molte cose che dobbiamo imparare su Devil May Cry 5, come, ad esempio, i misteri legati alle identità di alcuni personaggi.Durante un'intervista con Dengeki Online, riportata da Gamepur, il director Hideaki Mitsuno ha rilasciato qualche dichiarazione relativa al terzo personaggio che possiamo vedere nella key art del gioco, confermando che sarà giocabile anche se non ha rivelato la sua identità."Sicuramente è un personaggio ...

Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 saranno giocabili alla Gamescom 2018 : Quest'anno Capcom ha avuto un grande successo grazie alla pubblicazione di Monster Hunter World, ma anche grazie agli annunci di Resident Evil 2 e DEvil May Cry 5 all'E3 2018. Per coloro che non possono aspettare l'arrivo degli ultimi due titoli citati, in programma per l'anno prossimo, sappiate che la Gamescom 2018, dal 21 al 25 agosto, sarà un'occasione per mettere mano agli attesi giochi.Come segnala Gamingbolt, Capcom Germany ha ...

Devil May Cry V : nuove informazioni su grafica - elementi action e molto altro : Devil May Cry V è stato uno degli annunci più interessanti e importanti dell'E3 2018, un ritorno potenzialmente in grande stile per Dante, Nero e tutto l'universo dell'IP targata Capcom che i fan attendevano dopo un capitolo per certi versi di rottura come il DMC: Devil May Cry sviluppato da Ninja Theory.Nonostante la voglia di tornare con un capitolo più canonico anche narrativamente parlando non tutti hanno apprezzato il primissimo trailer e ...