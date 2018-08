Qualcomm | due SoC nel 2019 | solo uno per il 5G | lo Snapdragon 865

http://feedproxy.goo

(Di venerdì 17 agosto 2018)dovrebbe presentare due chip per gli smartphone del, lo855 e lo865, entrambi a 7nm. Dalle informazioni trapelate sembra consolidata l’idea che il primo non sarà compatibile con il 5G, mentre lo sarà il secondo.855 e 865 nel855 e865 saranno i SoC presenti sugli smartphone top di gamma del. Se il Galaxy S10 ed S10 Plus monteranno l’855 e per questo non saranno dotati di connettività 5G, lo865 invece sarà, con molta probabilità, presente su un altro dispositivo Samsung tanto atteso quanto chiacchierato, il Galaxy F. Il primo smartphone pieghevole del mercato, a meno che Huawei non riesca ad anticipare la società sudcoreana, e in seguito il Galaxy Note 10 dovrebbero montare lo865. È probabile che questo approccio sarà seguito da altri produttori come LG, Xiaomi, ...