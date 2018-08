Vela – Aarhus World Championship | Ferrari e Calabrò volano a Tokyo 2020

Vela – Aarhus World Championships 2018 : Di Salle e Dubbini staccano il pass per le Olimpiadi : Aarhus World Championships 2018: Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini qualificano l’Italia nel 470 femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Da Aarhus, dove si sta disputando il Campionato del Mondo di Vela a classi unificate, e dove si assegnano il 40% delle qualifiche per Nazione per Tokyo 2020 arriva la prima bella notizia: Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (YC Italiano) entrano in Medal Race e qualificano l’Italia nella ...

Vela – Aarhus World Championships 2018 : il vento impedisce il normale svolgimento del programma : Il vento ha rallentato il programma della Aarhus World Championships 2018: giornata difficile su tutti i fronti vento leggero ad Aarhus nella quinta giornata del Campionato del Mondo a classi unificate che assegna ben il 40% dei posti Nazione per Tokyo 2020, che ha reso complicato lo svolgimento del programma su tutti i campi e ha generato proteste e conseguenti squalifiche. Come nei Nacra 17, dove nella gialla, in cui regatavano i nostri ...

Vela – Aarhus World Championship 2018 : splendida partenza dei Nacra 17 e dell’RS : X : Aarhus World Championship 2018: partono alla grande i Nacra 17 e l’RS:X maschili con gli azzurri in testa, bene anche le ragazze della tavola Nella quarta giornata di regate ad Aarhus, in Danimarca per i Campionati del Mondo a classi unificate, dove si assegnano ben il 40% dei posti qualifica per Nazione per Tokyo 2020, sono scesi in acqua per le prime prove anche gli RS:X maschili e femminili, i Nacra 17 e i Kiteboard. La squadra ...

Vela – AArhus World Championships 2018 - il riassunto della giornata di ieri : AArhus World Championship 2018 entrano in gara anche 49er E 49er FX: tutti in linea con il programma Un’altra bella giornata di Vela ad AArhus per i Campionati del Mondo unificati delle classi olimpiche, dove si assegnano ben il 40% delle qualifiche per Tokyo 2020. ieri erano 7 le classi in acqua: Finn, 470 maschile e femminile, Laser, Laser Radial, 49er e 49er FX, domani i primi tre saranno in riposo e partiranno invece le prove di RS:X ...

Vela – Aarhus World Championships 2018 : buona la prima per Coccoluto : Aarhus World Championships 2018: partono anche le prove laser e laser radial. Bene Giovanni Coccoluto che vince la prima Dopo la giornata inaugurale, conclusa con la splendida Cerimonia di Apertura di ieri sera, oggi alle 12 sono ripartite le regate di Finn, 470 maschili e femminili, con l’aggiunta di Laser e Laser Radial. Ottime condizioni meteo di sole e vento hanno permesso al singolo pesante e ai doppi maschili di recuperare le prove ...