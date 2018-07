Nibali caduto per un tifoso

Spunta un altro video di Nibali : ecco perché è caduto al Tour : Sarebbe un altro il motivo della caduta di Nibali al Tour de France. Non una motocicletta della polizia, come si era pensato all'inizio. Ma forse un tifoso che, nella foga, avrebbe urtato il ciclista italiano mandandolo al tappeto e decretando la fine della sua gara. L'immagine di Nibali dolorante a terra ha fatto ovviamente il giro del mondo. Il campione italiano, in lotta per la maglia gialla, si è rialzato e ha concluso la tappa. Ma al ...