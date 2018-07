Milano | tassista abusivo stupra cliente di 20 anni | era salita all' uscita dalla discoteca

Milano - tassista abusivo stupra una cliente di 20 anni. L'uomo è stato arrestato : Un tassista abusivo egiziano di 61 anni è stato arre stato dai carabinieri per aver violentato una cliente di 20 anni dopo averla caricata davanti a un noto locale della movida di Milano .È avvenuto nella notte del 16 giugno scorso: la giovane ha raccontato di aver trascorso la serata assieme ad alcuni amici e di aver poi preso il tassista illegale per tornare a casa. Al suo risveglio però, si è accorta di essere stata ...

Choc a Milano - tassista egiziano abusivo stupra una ragazza di 20 anni ubriaca : Choc a Milano . Un tassista abusivo egiziano di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver stupra to una ragazza di 20 anni dopo averla caricata davanti a un noto locale della movida. La...

Milano - lite per strada : tassista aggredisce poliziotto insieme a un cliente : Un poliziotto è stato aggredito da un tassista e da un suo passeggero durante una lite strada le per questioni di viabilità. È accaduto a nella zona sud di Milano , in viale Famagosta . L'autista è ...

Milano - lite per strada : tassista aggredisce poliziotto insieme a un cliente : Milano, lite per strada: tassista aggredisce poliziotto insieme a un cliente L’agente è in osservazione all’ospedale, potrebbe essere presto dimesso Continua a leggere L'articolo Milano, lite per strada: tassista aggredisce poliziotto insieme a un cliente proviene da NewsGo.