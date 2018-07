Xiaomi presenta una nuova Smart TV | La più sottile al mondo

Punto attuale sullo Xiaomi Mi Max 3 - in presentazione il 19 luglio : Il 19 luglio sarà il giorno di Xiaomi Mi Max 3, un dispositivo su cui il produttore cinese sembra abbia intenzione di investire un bel po'. Il terminale monterà un ampio display LCD in formato 18:9 con diagonale da 6.9 pollici, sprovvisto di notch (per la gioia dei più), ma contornato da cornici (superiore ed inferiore) piuttosto spesse (qualcosa andava pur sacrificato), che potrebbero rendere poco piacevole la gestione dello smartphone. ...

Xiaomi presenta Mijia 1080p Smart IP Camera - la videocamera smart con AI da 35 euro : Xiaomi Mijia 1080p smart IP Camera è dotata di un obiettivo con grandangolo di 130 gradi capace di registrare anche al buio L'articolo Xiaomi presenta Mijia 1080p smart IP Camera, la videoCamera smart con AI da 35 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 sarà presentato il 19 luglio. Ecco tutti i dettagli : Siamo in piena estate ma, come prevedibile, non si placano le indiscrezioni relative alla presentazione di nuovi smartphone molto attesi dagli appassionati, in attesa che arrivi settembre e, come da tradizione, la presentazione della nuova generazione di iPhone da parte di Apple. In particolare torniamo a parlare di Xiaomi, il produttore cinese che nei mesi scorsi ha avviato le vendite ufficiali dei suoi prodotti anche in Italia, rendendo più ...

Xiaomi presenta MIJIA Quartz Watch - smartwatch ibrido essenziale e minimalista : Xiaomi lancia uno smartWatch ibrido dall'aspetto essenziale e minimalista, MIJIA Quartz Watch, disponibile in tre colori e dal prezzo accessibile. L'articolo Xiaomi presenta MIJIA Quartz Watch, smartWatch ibrido essenziale e minimalista proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta Moyee Massager - un elettrostimolatore controllabile da smartphone : Xiaomi presenta l'ennesimo gadget intelligente, Moyee Maassager, collegabile allo smartphone per gestire un programma intelligente di massaggi ed elettrostimolazione. L'articolo Xiaomi presenta Moyee Massager, un elettrostimolatore controllabile da smartphone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 e Xiaomi Mi A2 saranno presentati il 19 e 24 luglio : Xiaomi annuncia un evento globale per il 24 luglio in Spagna, e uno in Cina per il 19 luglio. In arrivo Xiaomi Mi A2 e Xiaomi Mi Max 3. L'articolo Xiaomi Mi Max 3 e Xiaomi Mi A2 saranno presentati il 19 e 24 luglio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta MACE - un nuovo progetto di intelligenza artificiale open source : Xiaomi ha presentato oggi MACE, il suo progetto di intelligenza artificiale lanciato nello scorso mese di dicembre e oggi disponibile anche per sviluppatori di terze parti. L'articolo Xiaomi presenta MACE, un nuovo progetto di intelligenza artificiale open source proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia il programma Explorers in Spagna : sarà davvero presentato Xiaomi Mi A2? : Xiaomi lancia un nuovo evento per il programma Explorers, che permetterà ad alcuni fortunati fan di andare in Spagna, forse per la presentazione di Xiaomi Mi A2. L'articolo Xiaomi annuncia il programma Explorers in Spagna: sarà davvero presentato Xiaomi Mi A2? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta Smart Yeelight LED Ceiling Lamp Pro a poco più di 100 euro : Xiaomi ha presentato una nuova Lampada intelligente, disponibile inizialmente sulla piattaforma di crowdfunding a poco più di 100 euro. L'articolo Xiaomi presenta Smart Yeelight LED Ceiling Lamp Pro a poco più di 100 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta una custodia impermeabile a meno di 5 euro : Xiaomi presenta una custodia impermeabile per smartphone fino a 6 pollici, con finestra trasparente per le foto, disponibile a meno di 5 euro. L'articolo Xiaomi presenta una custodia impermeabile a meno di 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi pronta a presentare Mi Pad 4 e Redmi 6 Pro il prossimo 25 giugno : Saranno presentati il 25 giugno due nuovi dispositivi Xiaomi: il nuovo Mi Pad 4 con schermo da 8 pollici e Redmi 6 Pro con notch e Snapdragon 625. L'articolo Xiaomi pronta a presentare Mi Pad 4 e Redmi 6 Pro il prossimo 25 giugno proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta lo spazzolino elettrico Dr Bei con tecnologia ultrasonica e prezzo accattivante : Xiaomi presenta un nuovo spazzolino elettrico nella propria piattaforma di crowdfunding, a un prezzo decisamente competitivo e dalle funzioni interessanti. L'articolo Xiaomi presenta lo spazzolino elettrico Dr Bei con tecnologia ultrasonica e prezzo accattivante proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi presenta Mi TV 4 da 75 pollici e Mi VR standalone con Snapdragon 821 : Nell'evento nel quale sono stati presentati Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE, Mi Band 3 e MIUI 10, Xiaomi ha lanciato anche una nuova smart TV da 75 pollici e un visore VR standalone. L'articolo Xiaomi presenta Mi TV 4 da 75 pollici e Mi VR standalone con Snapdragon 821 proviene da TuttoAndroid.