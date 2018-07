New Orleans | funerali giovane di 18 anni | il corpo seduto davanti alla playstation foto

Narcao blues rende omaggio a New Orleans : CAGLIARI, 26 GIU - Un giro per la Sardegna con una valigia piena di blues. Anteprima a Sennori il primo luglio in uno scenario inconsueto, quello della ex cava del tufo, Spazio particolare perché con ...

NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2 non vanno in onda stasera 26 maggio - la serie è in pausa? : La serata crime con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2 è in pausa. I due police procedural, come riportato sulla guida TV, non andranno in onda stasera, 26 maggio, per dare spazio al film Due Single a Nozze. La probabilità è che le serie siano già in vacanza e torneranno, quindi, solo nell'autunno con i nuovi episodi. Infatti, neanche sabato 2 giugno è previsto l'appuntamento con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2, che pare ...

Beyoncè compra una chiesa a New Orleans dal valore di 850 mila dollari : Beyoncè compra una chiesa a New Orleans: secondo quanto rivelato da sito web TMZ, la popstar americana avrebbe proceduto all'acquisto di una chiesa, nella stessa zona in cui la cantante ha realizzato Lemonade. Stando ai dati riportati sul sito dell'agenzia immobiliare, l'edificio in pietra risale ai primi del '900 e ha una struttura di 7500 metri quadrati. Luogo simbolo e pittoresco, purtroppo la chiesa è rimasta inutilizzata negli ultimi ...

NCIS New Orleans perde lo showrunner per la 5ª stagione : le cause del licenziamento di Brad Kern : Lo showrunner di NCIS New Orleans Brad Kern è stato ufficialmente sollevato dal suo incarico: l'emittente televisiva statunitense CBS e i CBS Television Studios hanno deciso di sostituirlo a partire dalla quinta stagione della serie a causa di alcune accuse di cattiva condotta. A prendere il suo post sarà il produttore esecutivo Chris Silber, anche se va detto che Kern non sarà del tutto estromesso dalla serie, per la quale resterà in qualità ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 19 e 26 maggio : Percy e Isler coppia inedita? : Cosa ci fa l'agente Percy insieme all’agente speciale dell’FBI Raymond Isler? Torna NCIS New Orleans 4 su Rai2 con un nuovo appuntamento in prima assoluta. Stasera, 19 maggio, sarà trasmesso il quindicesimo episodio della quarta stagioni in cui Isler si rivolge alla squadra di Pride per un'indagine non ufficiale. L'agente dell'FBI ha infatti trovato una connessione fra diverse rapine a furgoni corazzati che trasportano oppiacei, ma nessuno è ...

Mecato NBA – DeMarcus Cousins non rinnoverà con i Pelicans : il segnale social che dà l’addio A New Orleans : Sempre più gelidi i rapporti fra DeMarcus Cousins e i Pelicans: il rinnovo al massimo salariale non arriverà e intanto ‘Boogie’ lascia il profilo Instagram di NOLA L’avventura di DeMarcus Cousins ai New Orleans Pelicans è arrivata al capolinea? Sembrerebbe di sì. O è almeno quello che i social fanno presagire. ‘Boogie’ ha infatti tolto il follow dalla pagina Instagram di NOLA, chiaro segnale secondo molti di una ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame episodi 12 e 19 maggio : corsa contro il tempo per fermare un attentato : Il team di NCIS New Orleans 4 su Rai2 torna per completare la serata crime del sabato. Nell'episodio di stasera, 12 maggio, la squadra di Pride è impegnata nell'indagine sulla morte di un sottufficiale che era in città per aiutare una famiglia di rifugiati reclutata dai terroristi. Intanto in città ci sono le elezioni e qualcuno è disposto a tutto pur di fermare un probabile candidato sindaco. Potrebbe esserci un attentato in preparazione? Ci ...

Nba playoff - Golden State in finale a Ovest con Houston : 4-1 a New Orleans : Houston-Golden State, la finale di conference che tutti aspettavano, è servita. I Warriors si guadagnano l'ultimo atto dell'Ovest chiudendo i conti sul 4-1 contro New Orleans.: in gara-5, vinta 113-...

NBA Playoff 2018 - Golden State-New Orleans 113-104 gara-5 : 'Big Four' al loro meglio - Golden State è perfetta : Golden State Warriors-New Orleans 113-104 Forse ispirati dalla imminente sfida contro gli Houston Rockets, la squadra col miglior record stagionale NBA, i Golden State Warriors fanno vedere i muscoli ...

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame episodi 5 e 12 maggio : affari di famiglia per LaSalle : La serata crime continua con NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera, 5 maggio, la rete manderà in onda il tredicesimo episodio della quarta stagione. Mentre la squadra di Pride indaga sulla morte sottufficiale della marina Theo Rawlings, il cui corpo viene ripescato dall’acqua. La vittima indossa un braccialetto del Delilah’s, uno storico club musicale che Pride conosce bene, dato che lì sua madre era solita esibirsi ogni settimana. Giunti in quel ...

NBA 2018 - New Orleans e Houston accorciano le distanze. Battuti Golden State e Utah Jazz : Due partite nella notte dei Playoff NBA. accorciano le distanze i New Orleans Pelicans, che vincono gara-3 contro i Golden State Warriors per 119-100 e si portano sotto per 2-1 nella serie. Grande prestazione di Anthony Davis, che chiude con la doppia doppia da 33 punti e 18 rimbalzi. Incredibile anche la prova di Rajon Rondo, che segna solo quattro punti, ma mette a referto addirittura 21 assist e cattura 10 rimbalzi. E’ la seconda volta in ...

Nba playoff - New Orleans-Golden State 119-100 - Warriors avanti 2-1 nella serie : Il braccio e la mente hanno colpito ancora. Solo che stavolta, anziché stritolare Portland come nel primo turno, hanno fatto a pezzi Golden State riaprendo una serie che sembrava chiusa. Il braccio è ...