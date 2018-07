Giustizia e immigrazione - Fico fa (sempre più) l'anti-Salvini : Roberto Fico, dalla sedia più alta di Montecitorio, torna a parlare dell'attualità politica. E lo fa, così come era successo per il caso porti e Ong, distanziandosi dalla linea di Matteo Salvini. Questa volta al centro dell'attenzione ci sono la sentenza della Cassazione sui fondi della Lega e la circolare del ministro dell'Interno che chiede alle commissioni per il diritto d'asilo una stretta sulla concessione dei permessi di soggiorno per ...