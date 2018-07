Ambiente & Salute | lo smog aumenta il rischio di diabete

Tecnologia & Ambiente : i satelliti del futuro saranno più intelligenti e sostenibili : Dall’incontro “Lo spazio sostenibile: dai detriti spaziali ai satelliti intelligenti“, organizzato a Roma dall’Agenzia Spaziale Italiana, nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione 2018, è emerso che i satelliti del futuro saranno sempre più sostenibili e intelligenti: produrranno meno detriti spaziali e aiuteranno a raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 dell’Onu, ...

Spazio & Ambiente : partiti i satelliti gemelli per mappare l’acqua terrestre : Monitorare dall’alto l’incostante movimento degli oceani del nostro pianeta per tenere sotto controllo il clima terrestre. È l’obiettivo principale della missione Nasa Grace-Fo, partita il 22 maggio a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, che ha condiviso il suo viaggio verso lo Spazio con altri cinque satelliti per le telecomunicazioni della costellazione Iridium Next. Il lancio, avvenuto con successo alle 21:47 italiane dalla base ...

Spazio & Ambiente : pronti al lancio i satelliti gemelli “Grace-Fo” : pronti alla partenza i due satelliti gemelli della missione Grace-Fo, che osserveranno l’acqua in movimento sulla Terra: il lancio è previsto alle 21:47 ora italiana dalla Base di Vandenberg in California, a bordo di un razzo Falcon 9 SpaceX. Grace-Fo, Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On, è una missione congiunta della NASA e del Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (GFZ) ed è l’erede della missione Grace: ...

Ambiente & Salute : la dieta mediterranea ci protegge dall’inquinamento : Secondo una ricerca condotta presso la New York University e presentata nell’ambito del meeting dell’American Thoracic Society, la dieta mediterranea protegge dagli effetti dell’inquinamento: attenuerebbe infatti gli effetti negativi dello smog sulla Salute, come ad esempio l’aumento di mortalità per cause cardiovascolari. Lo studio ha coinvolto per 17 anni 548.699 persone, di età media 62 anni: il campione è stato diviso ...

La frande finanza contro le oil&gas company : "Non fate abbastanza per l'Ambiente" : MILANO - Per anni hanno investito in società che estraggono e producono petrolio e gas. Ricavandone utili in gran quantità. Senza troppo occuparsi delle ricadute sull'ambiente. Ma ora, la grande ...

Ambiente & Salute - Greenpeace : fare luce sulle formulazioni commerciali a base di glifosato : Commentando l’annuncio dell’Istituto Ramazzini sul nuovo studio a lungo termine sul glifosato, per dare risposte sui possibili impatti sulla Salute ad esso legati, incluso il suo potenziale cancerogeno, la responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia Federica Ferrario afferma: “L’aspetto importante di questo studio è che vuole essere totalmente indipendente e che ha lo scopo di verificare, piuttosto che nascondere, gli ...

L’analisi del DNA contro le frodi alimentari : FEM2-Ambiente al Food&Science Festival di Mantova : Dal 18 al 20 maggio 2018, tre giorni di eventi rivolta ad adulti, studenti e bambini che trasformerà la città e il centro storico in luoghi di incontro, dibattito, divertimento e apprendimento. Un nuovo modo di raccontare il territorio che mette assieme scienza e piacere, agricoltura e cultura. Il Food&Science Festival è un evento di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale che affronta e approfondisce in maniera ...