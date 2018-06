FIFA 19 rivelerà i drop rate per i pacchetti della modalità Ultimate Team

optimaitalia

: #FIFA19 rivelerà i drop rate per i pacchetti della modalità #UltimateTeam - OptiMagazine : #FIFA19 rivelerà i drop rate per i pacchetti della modalità #UltimateTeam - infoitscienza : FIFA 19 Ultimate Team rivelerà le probabilità di avere determinati contenuti nei pacchetti - spaziogames : Una novità dettata dallo scandalo delle loot box. Che ne dite? -

(Di sabato 30 giugno 2018) Procedono senza sosta i lavori su19, il nuovo capitolo del simulatore calcistico di Electronic Arts pronto a invadere il mercato alla fine del prossimo mese di settembre. La sfida con il rivale di sempre, PES 2019, sembrerebbe vinta a priori, in virtù di un numero mostruoso di licenze a cui si è aggiunta la ciliegina sulla torta costituita dalla UEFA Champions League, strappata proprio al titolo di Konami.Ovviamente un tale vantaggio non può essere scialacquato dal produttore statunitense, che si appresta a fare tutto secondo i giusti criteri per fare in modo che19 domini il proprio segmento di mercato.Dopo un capitolo non proprio brillantissimo quale è stato18, la parola d'ordine per la nuova stagione sembrerebbe essere “trasparenza”: stando infatti a quanto dichiarato dal vice presidente di EA Sports, l'edizione di19 offrirà una panoramica dettagliata ...