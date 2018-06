Finale ambientalista per Elio e le storie tese | scrivono l’ultimo brano per Legambiente

meteoweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018)e le, band in uscita per sempre dalla scena musicale, scrive il suo ultimoperdal titolo ‘Canzone Circolare’. Unper dire basta al modello distruttivo dell’economia lineare e promuovere l’economia del futuro, quella circolare, dove tutto rientra nel circuito produttivo. E in perfetto stile provocatorio e irriverente anche il gruppo si trasforma in qualcosa di riutilizzabile all’infinito con la Canzone Circolare di ‘e leCircolari’. Ilverrà presentato lunedì prossimo alle 13,30 presso Il Cinemino di Milano, dallo stesso gruppo, da Stefano Ciafani e Giorgio Zampetti, rispettivamente presidente nazionale e direttore nazionale di. Nel corso della conferenza stampa sarà presentata per la prima volta in assoluto la ‘Canzone Circolare’ e a seguire jam ...