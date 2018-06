Il TENAA svela la scheda tecnica quasi completa dell’enorme Xiaomi Mi Max 3

Immagini e caratteristiche di Honor 7S svelate dal TENAA : Dopo aver fatto la sua comparsa nei primi rumor di qualche giorno fa Honor 7S torna a far parlare di sé grazie a un passaggio al TENAA. E da qui trapelano le prime caratteristiche, una scheda tecnica, le Immagini e le tre colorazioni relative. Il prezzo di questo nuovo, ma ancora presunto, entry level di Honor dovrebbe essere davvero competitivo. L'articolo Immagini e caratteristiche di Honor 7S svelate dal TENAA proviene da TuttoAndroid.

Nokia X sempre più vicino - ma il TENAA ce ne svela ogni dettaglio : Ormai è ufficiale, HMD Global presenterà il suo primo smartphone con display immersivo e cornici ridotte il 16 maggio in Cina! L'articolo Nokia X sempre più vicino, ma il TENAA ce ne svela ogni dettaglio proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S8 Lite svelato dalla certificazione TENAA e FCC : i dettagli sulle specifiche : Un presunto Galaxy S8 Lite è comparso nei database del sito di certificazione cinese Tenaa e americano FCC: le prime informazioni svelano il design e alcune caratteristiche hardware.Due importanti siti di certificazione per dispositivi mobili come il sito cinese Tenaa e quello americano FCC confermano l’esistenza di un nuovo smartphone Samsung nome in codice SM-G8750.Secondo gli esperti di mercato si dovrebbe trattare di una versione a ...

Galaxy A6 Plus sarà un Galaxy S9+ economico? TENAA svela alcune caratteristiche : La certificazione del sito cinese TENAA svela alcune caratteristiche hardware e il design del prossimo Galaxy A6 Plus che potrebbe essere classificato come una sorta di Galaxy S9+ economico: i dettagli.Ormai sono già alcune settimane che si parla del prossimi dispositivi di fascia media della Gamma Galaxy A 2018 di Samsung, che dovrebbero prendere il nome di Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus.Oggi il sito di certificazione cinese TENAA ha inserito nei ...