Slittino | Armin Zoeggeler eletto vicepresidente della Federazione Internazionale | battuto

(Di lunedì 18 giugno 2018) Congresso FIL a Bratislava,batte il canadese Cory e vienealla vicepresidenzaSi è tenuto a Bratislava il 66simo CongressoFIL, ladello, che haper la settima volta Josef Fendt come Presidente. Fra i vari punti all’ordine del giorno, c’era anche la votazione per la vicepresidenza che ha visto il direttore tecnico azzurrobattere nettamente al ballottaggio il canadese Walter Cory., nato il 4 gennaio 1974, ha vinto in carriera sei medaglie olimpiche consecutive (di cui due ori, un argento e tre bronzi), sei titoli mondiali, dieci Coppe del mondo, è alla guidasquadra azzurra dal 2016. L'articoloil canadese Cory SPORTFAIR.