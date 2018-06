Disperso dopo missione top secret | ufficiale dell’aeronautica trovato per caso 35 anni

La storia : dopo 30 anni ritrovato vivo pilota Disperso in Afghanistan : Nel 1987, il caccia che pilotava era stato abbattuto nei cieli dell’Afghanistan dai mujaheddin islamici e da allora parenti ed amici lo avevano creduto morto. Ed invece il militare, nonostante siano trascorsi più di 30 anni, non solo è vivo e vegeto, ma sarebbe anche intenzionato a ritornare in Russia. La storia, ancora a tratti misteriosa e tutta da verificare è stata riportata dalla famosa agenzia di informazione con sede a Mosca Ria Novosti, ...