Recupero feriti sul Legnone Esercitazioni in alta quota

(Di venerdì 26 aprile 2024) Grandi manovre in. Trenta tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone si sono addestrati con i militari del Sagf, il Soccorso alpino guardia di finanza di Sondrio, Madesimo e Bormio, con il supporto dei colleghi della Sezione aerea di Varese decollati da Venegono. Per l’esercitazione hanno scelto il canale Ovest del Monte, la montagna piùdi tutta la provincia di Lecco con i suoi 2.609 metri di altezza. "Lo scopo dell’attività era di trovare una strategia per ildi un eventuale ferito, precipitato alla base del canale, in modo da riportarlo in direzione del bivacco Silvestri, con un dislivello di 150 metri e uno sviluppo di 300 metri, e in seguito verso il sentiero che conduce a valle, in direzione Rocoli Lorla – spiegano dal Soccorso alpino lombardo –. Il Monte ...

Le vette imbiancate sull'arco Alpino con le belle giornate previste nei prossimi giorni sono un richiamo per tutti gli appassionati di montagna, ma il Soccorso Alpino lancia un appello : attenzione alle valanghe . Il pericolo risulta essere marcato in diverse località italiane.

Cifra record per le sottoscrizioni della petizione per riaprire nelle ore notturne il Pronto soccorso di Montecchio lanciata il 13 marzo sulla piattaforma change.org: ieri sera alle 19 si sono superate le 36mila firme certificate. "Un numero incredibile se si considera che nel distretto Ausl ...

Aveva quasi 27 anni lo sci-alpinista lombardo deceduto oggi dopo essere stato travolto da una valanga sulla Punta del Cevedale in territorio comunale di Valfurva, in Alta Valtellina. Risiedeva ad Assa ...

Un escursionista ha perso la vita oggi in Alta Valle a causa di una valanga di neve. L'incidente è avvenuto nella zona del Cevedale, vicino alla cresta dove si trova il bivacco Giancarlo Colombo sul C ...

