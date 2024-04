Piano Rwanda approvato e pronto a partire | critiche infondate e in malafede

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il 22 aprile la Camera alta del Parlamento britannico ha finalmenteilgovernativo per il trasferimento indi una parte delle persone che, arrivate illegalmente nel Regno Unito, giustificano il loro ingresso irregolare dichiarando di essere in fuga da guerre, persecuzione e situazioni estreme di violenza e quindi chiedono asilo. L’accordo L’accordo con ilera stato annunciato nell’aprile del 2022, ma ci sono voluti due anni per renderlo effettivo perché alla sua realizzazione si sono frapposti ostacoli legali e una valanga di. Tuttavia, i governi che si sono avvicendati nel frattempo, fino all’attuale guidato da Rishi Sunak, hanno sempre difeso il progetto e assicurato che, nonostante le battute d’arresto, lo avrebbero realizzato, e così hanno fatto. Il ...

Sunak sente Meloni, l'immigrazione è una sfida paneuropea - "La rilevanza della sfida dell'immigrazione illegale" impone "una collaborazione" paneuropea tale da permettere di contrastare il fenomeno degli sbarchi. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

Migranti, ostello Hope: dove finiranno in Ruanda i richiedenti asilo deportati dal Regno Unito - Dopo l'approvazione delle legge su immigrazione e asilo nel Regno Unito, il Ruanda si prepara a ricevere i primi richiedenti asilo. Saranno accolti all'ostello Hope di Kigali. L'esternalizzazione dei ...

Continua a leggere>>

Migranti deportati in rwanda, (quasi) operativo a Londra il modello di Meloni per l’Albania - Migranti deportati in rwanda, è legge, il modello cui si è ispirata Giorgia Meloni per deportare i clandestini in Albania approvato a Londra.

Continua a leggere>>