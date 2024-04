Sport in tv oggi venerdì 26 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024)26, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. In primo piano gli Europei di ginnastica con Salvatore Maresca che cerca la stoccata agli anelli. Tengono banco, poi, i match del torneo di Madrid di tennis con tanti italiani in campo: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti saranno protagonisti. Attenzione poi alla tappa del Giro di Romandia di ciclismo e agli Europei di judo a Zagabria, con Antonio Esposito che cerca di farsi strada nei -81 kg. Fari puntati anche sul primo giorno del week end del Motomondiale a Jerez de la Frontera ...