Regione Lombardia chieda scusa alle persone con disabilità e azzeri i tagli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 aprile 2024) “dovrebbe chiedereper aver costretto, ancora una volta, centinaia dicona scendere in piazza per rivendicare un loro diritto, quello di ricevere i sussidi economici per i caregiver”. Così Davide Casati, consigliere regionale del Partito Democratico in. “E pensare che basterebbe stanziare solo lo 0,03% del bilancio regionale per azzerare ie sbloccare l’accesso alla misura B1 e B2 per lagrave e gravissima… – aggiunge Casati — È come se una persona con uno stipendio di 1.500 euro non destinasse 45 centesimi alla priorità assoluta della sua famiglia. Iai contributi per lasono inaccettabili e noi non ci capacitiamo della non volontà ...