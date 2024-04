Pugno alzato e protesta | Bloccati senza motivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Festa della Liberazione e blitz dei manifestanti Pro Palestina. Disordini e tensione ieri attorno alle 10.30, per un corteo improvvisato sopra il Monumento, tra via Trieste e via Podgora. "Ci impediscono di parlare di Palestina e di dire la verità, fateci passare", gridavano i manifestanti, contenuti da un cordone di militari, fra polizia e carabinieri. "Non ci state facendo accedere alla cerimonia del 25 Aprile perché non si può parlare di Palestina. Nessuno vuole parlarne". Bandiere della pace, mani colorate di rosso a simboleggiare il sangue della guerra e stendardi palestinesi, il gruppo di una decina persone ha visto la partecipazione anche del consigliere comunale di Altra idea di città, Francesco Rubini, con una kefiah bianca e rossa al collo. Rubini, insieme agli altri, ha intonato ´Bella Ciao´ alzando ilchiuso al cielo. "La nostra manifestazione per la ...