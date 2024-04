Boldrini | “Governo Meloni oscurantista - non serve cancellare la 194 per mettere a rischio diritto all’aborto”

(Di venerdì 26 aprile 2024) Con l'approvazione del Senato al decreto Pnrr, l'emendamento che apre le porte dei consultori alle associazioni prolife è diventato realtà. "Il subdolo assalto della destra all'autodeterminazione della donna è segno di una mentalità paternalistica secondo cui le donne sono fragili, incapaci di decidere in modo autonomo", dice la deputata Laura, in un'intervista a Fanpage.it. Per l'ex presidente della Camera occorre "intervenire sul problema dell'obiezione di coscienza" che ostacola l'accesso all'aborto di molte donne.

Il 25 aprile tra festa e polemiche. Il sindaco Fabio: "No alle fazioni". boldrini: "Non sa dire antifascista" - La ricorrenza della Liberazione con la deposizione delle corone e il corteo fino a Piazza. L’ex presidente della Camera: "Da destra revisione storica". Michelotti, FdI: "È un patrimonio comune, nessun ...

boldrini a Civitella in Val di Chiana e Siena per celebrare la Liberazione - SIENS. Domani, 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, Laura boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui ...

Violenza e diritti umani in Colombia: da Montecitorio il sostegno alla Comunità di Pace di San José de Apartadó - Il Comitato Permanente della Camera dei Deputati sui Diritti Umani ha ricevuto in audizione rappresentanti della Comunità Giovanni XXIII – Operazione Colomba per riferire sulla situazione dei diritti ...

