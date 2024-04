(Di venerdì 26 aprile 2024): Foglio di Via Obbligatorio per undispostoquestura di Ancona. L’uomo, che dovrà restare lontano dal territorio comunale per tre, è stato trovato con 41 ‘pezzi falsi’. Tutto è nato nel primo pomeriggio di mercoledì quando un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto in piazza Cavour perché aveva notato un soggetto intento a urinare in presenza di diversi passanti che attraversavano la piazza. L’uomo fermato, sprovvisto di documenti identificativi, da un controllo era risultato in possesso di una mazzetta dida 20 euro, che presentavano tutte lo stesso numero di serie. Per questo motivo è stato accompagnato in questura per gli accertamenti del caso. Identificato come cittadinodi 35 ...

Il sequestro riguarda tre abitazioni e due magazzini presenti nel capoluogo napoletano e anche rapporti finanziari L'articolo Banconote false da Napoli in euro pa , sequestro da un milione di euro per quattro arrestati sembra essere il primo su Teleclubitalia. Continua a leggere>>

Spacciava banconote false in centro. Sudanese espulso dalla città per 3 anni - Era stato visto urinare tra i passanti in piazza Cavour, poi la polizia gli ha trovato una mazzetta contraffatta .

Continua a leggere>>

Ancona Orina in piazza e in più aveva in tasca banconote false - Durante il controllo è emerso, però, che nascondeva una mazzetta di banconote da 20 euro risultate poi essere false dato che portavano tutte lo stesso numero di serie. Portato in Questura per ...

Continua a leggere>>

Ancona, notificato il foglio di via obbligatorio ad un cittadino del Sudan trovato con 41 banconote false - ANCONA - Nel primo pomeriggio di ieri, un equipaggio della Squadra Volante é intervenuto in Piazza Cavour avendo notato un uomo intento ad urinare in presenza di ...

Continua a leggere>>